¿Quién es Giovanna Waksman, la joya brasileña de 17 años que Messi ya tiene en el radar?

Con solo 17 años, Giovanna Waksman, centrocampista de las categorías inferiores del Olympique de Lyon, en Francia, ha dejado de ser una simple promesa del fútbol brasileño para convertirse en un nombre respaldado por la élite del deporte mundial.
Su inclusión en la selecta lista de jóvenes talentos señalados por Lionel Messi confirma lo que en las selecciones juveniles de Brasil se sabe desde hace tiempo: que es una jugadora destinada a dejar huella.
Nacida en Río de Janeiro el 21 de marzo de 2009, dio sus primeros pasos en el fútbol playa y, posteriormente, en las categorías infantiles del Botafogo.
Su superioridad técnica era tan marcada que desde muy pequeña comenzó a competir en torneos masculinos, ante la ausencia de una categoría femenina para su edad.
Esta experiencia le otorgó una intensidad y un ritmo de juego superiores, aceleró su desarrollo físico, su velocidad en la toma de decisiones y su carácter sobre el terreno de juego.
Su impacto en el club carioca fue tal que John Textor, tras asumir el control de la Sociedad Anónima del Fútbol (SAF) en 2022, la identificó rápidamente como una joya institucional.
De hecho, el empresario estadounidense intervino personalmente en la planificación de su carrera y en su posterior salto a la FC Florida Academy, entidad fundada por él en Estados Unidos.
Waksman continuó su formación en la academia estadounidense antes de ser anunciada por el Lyon en marzo de este año, con un contrato válido hasta junio de 2028, lo que marcó el inicio de su etapa profesional.
Es internacional con la selección sub-17 de Brasil, con la que disputó el Mundial de Marruecos en 2025 y conquistó el Sudamericano de la categoría en 2024, torneo en el que se proclamó máxima goleadora con cinco tantos.
Además, fue convocada por el seleccionador de la absoluta, Arthur Elias, para entrenar con el equipo principal antes de la Copa América de 2025. "Es una joven con mucha personalidad", afirmó Elias sobre la futbolista a la que muchos ya perfilan como la sucesora de Marta.