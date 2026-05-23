¿Quién fue el jugador que no le hizo el pasillo a Dani Carvajal en despedida del Real Madrid?

Un Carvajal que se marchó del terreno de juego en el minuto 82 de partido aplaudido por toda la afición y por sus rivales y compañeros en un pasillo que estos repitieron, al finalizar el encuentro, ya con una camiseta con el ‘2’ a la espalda y el apellido “Carvajal” antes de que el capitán del Real Madrid diera, junto a sus dos hijos, una vuelta de honor al Bernabéu.