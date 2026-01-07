  1. Inicio
¿Quién es la bella esposa de José Mario Pinto, figura que le dio el título 40 a Olimpia?

José Mario Pinto celebró junto a su esposa tras ganar la final ante Marathón. ¿Cuándo se casaron?

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 22:08
¿Quién es la bella esposa de José Mario Pinto, figura que le dio el título 40 a Olimpia? Esta bella catracha es el gran apoyo del volante que se convirtió en el héroe melenudo en la gran final.

 Foto: El Heraldo
Su nombre es Ericka Salgado y se casó con José Mario Pinto el 25 de febrero del 2024.

 Foto: Cortesía redes
La bella joven tiene más de 11 mil seguidores en su cuenta de Instagram y en esta final apoyó a Pinto, uno de los mejores jugadores del conjunto blanco.

Foto: Cortesía redes
Esta pareja de casados se conocieron desde muy jóvenes ya que José Mario Pinto tiene 28 años.

Foto: Cortesía redes
La joven en sus redes tiene bastantes fotos en la playa, demostrando que es uno de sus lugares preferidos.

Foto: Cortesía redes
Otra foto de Ericka Salgado en la playa. La joven y José Mario Pinto aún no son padres, pero es algo que está en sus planes.

Foto: Cortesía redes
EL HERALDO captó el momento cuando ella se fue a celebrar el título de campeón y el premio de MVP de la final que la Liga Nacional le entregó.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Pinto le dio un beso a su esposa y luego de eso partieron con todo el plantel a la celebración en un restaurante de la capital.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
José Mario Pinto es uno de los tanto jugadores que salieron de las reservas del equipo y tiene muchos títulos nacionales, además de títulos centroamericanos.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
