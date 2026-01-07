¿Quién es la bella esposa de José Mario Pinto, figura que le dio el título 40 a Olimpia? Esta bella catracha es el gran apoyo del volante que se convirtió en el héroe melenudo en la gran final.
Su nombre es Ericka Salgado y se casó con José Mario Pinto el 25 de febrero del 2024.
La bella joven tiene más de 11 mil seguidores en su cuenta de Instagram y en esta final apoyó a Pinto, uno de los mejores jugadores del conjunto blanco.
Esta pareja de casados se conocieron desde muy jóvenes ya que José Mario Pinto tiene 28 años.
La joven en sus redes tiene bastantes fotos en la playa, demostrando que es uno de sus lugares preferidos.
Otra foto de Ericka Salgado en la playa. La joven y José Mario Pinto aún no son padres, pero es algo que está en sus planes.
EL HERALDO captó el momento cuando ella se fue a celebrar el título de campeón y el premio de MVP de la final que la Liga Nacional le entregó.
Pinto le dio un beso a su esposa y luego de eso partieron con todo el plantel a la celebración en un restaurante de la capital.
José Mario Pinto es uno de los tanto jugadores que salieron de las reservas del equipo y tiene muchos títulos nacionales, además de títulos centroamericanos.