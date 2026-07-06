¿Qué sigue para México tras caer ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026?

México se quedó a las puertas de alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026, luego de caer por un marcador de 3-2 ante Inglaterra, acabando con la ilusión del sexto partido.
Y, como demanda la idiosincrasia del fútbol mundial, la derrota es sinónimo de cambio, comenzando por el banquillo mexicano.
El contrato de Javier Aguirre acababa cuando México quedara eliminado del Mundial 2026 y su puesto será ocupado por la leyenda defensiva azteca, Rafael Márquez, quien era asistente de Aguirre en este proceso mundialista.
¿Qué le viene a México? Primero, la fase de grupos de la Nations League de la Concacaf, a celebrarse en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026.
Esta fase de grupos te da acceso a una Final Four programada para marzo de 2027, siempre y cuando ocupe el primer lugar de la zona, título que defenderá México al ser el vigente campeón.
En ese mismo año (2027), México disputará la Copa Oro, el gran título continental de la confederación, donde los aztecas son los máximos ganadores con 13 conquistas.
Pero sin lugar a dudas, el mayor desafío de la "Era Rafa Márquez" serán las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2030, que comenzarán en septiembre de 2027 con la Fase Previa.
2029 dictará sentencia de este nuevo proceso, ya que en ese año, México disputará tres competiciones: Nations League, Copa Oro y la Fase Final de las eliminatorias mundialistas en CONCACAF.
Si todo avanza como es debido, Rafael Márquez y México jugarán su decimonoveno Mundial en 2030.
Logrará esta generación, con cuatro años más de experiencia, completar el mejor Mundial en la historia de la selección mexicana.