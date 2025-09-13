¿Qué ha pasado con el tiktoker detenido en Panamá y que iba a ser extraditado a EE UU?

¿Qué ha pasado con el tiktoker hondureño que fue detenido en Panamá e iba a ser extraditado a EE UU? Desde Honduras se ha iniciado una campaña para recolectar fondos y esto es lo que se conoce de su caso a la fecha.
El 5 de septiembre fue detenido en Panamá un tiktoker hondureño que iba junto a los creadores de contenido a Brasil para disputar un partido amistoso con sus homólogos de ese país sudamericano. Se trata del tiktoker conocido como Richard Ríos hondureño, quien fue abordado por Intepol en el Aeropuerto Tocumen en Ciudad de Panamá.
"Un ciudadano de nacionalidad hondureña, fue aprehendido por unidades de la Oficina Central Nacional de Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con una orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses por su relación a investigaciones en dicho país por delitos de agresión sexual y violación contra un menor", informó la Policía de Panamá.
En las últimas horas, el líder de la Selección de Tiktokers de Honduras, Lester Cardona, más conocido como 'Supremo', lanzó una campaña en GoFundMe para recolectar fondos y ayudar económicamente al joven de 24 años.
Hasta la tarde de este 13 de septiembre ya se habían recolectado 720 dólares, poco más de 18 mil lempiras a favor del joven tiktoker hondureño.
Su nombre es Daniel Coly y es originario de Limón, Colón. ¿Qué ha sido de él? Sus cercanos han preferido el silencio y no contar sobre la situación del joven.
Se conoció que loa campaña que inició 'Supremo' es para que tenga un buen abogado y lo ayude a salir librado ante la situación legal que enfrenta.
"El sujeto de 24 años había arribado procedente de Tegucigalpa, Honduras, y tenía como destino São Paulo, Brasil; sin embargo, su escala se vio interrumpida y deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido", citó la Policía cuando Coly fue detenido en Panamá.
Ni su familia ni los tiktokers se han vuelto a pronunciar, tras un comunicado donde establecieron que el joven ha enfrentado injusticias en su proceso legal de hace años.
Tampoco se ha brindado información si él sigue en Panamá o fue trasladado a Honduras, es algo que sus familiares han preferido mantener en silencio ante el requerimiento.
Daniel Coly, conocido como Richard Ríos, vio frustrado su viaje a Brasil y seguir siendo parte del equipo de los tiktokers hondureños. De momento se inició una campaña para recolectarle fondos y apoyarlo.
Supremo aseguró que se le iba a ayudar en todo el proceso al joven hondureño y defendió la inocencia de su compañero.