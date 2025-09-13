¿Qué ha pasado con el tiktoker detenido en Panamá y que iba a ser extraditado a EE UU?

El 5 de septiembre fue detenido en Panamá un tiktoker hondureño que iba junto a los creadores de contenido a Brasil para disputar un partido amistoso con sus homólogos de ese país sudamericano. Se trata del tiktoker conocido como Richard Ríos hondureño, quien fue abordado por Intepol en el Aeropuerto Tocumen en Ciudad de Panamá.