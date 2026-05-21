¿Qué pasó con la "Revo"? Barra de Marathón monta carnaval previo a la final ante Motagua

Te mostramos las postales que dejó la llegada de la barra de Marathón al Morazán para la final ante Motagua.
La Furia Verde, barra organizada de Marathón, se tomó las calles de San Pedro Sula.
Los hinchas del equipo verdolagas llegan emocionados a esta final del torneo Clausura ante Motagua.
Aficionados del equipo sampedrano salieron desde el Parque Central de San Pedro Sula en una numerosa caminata.
Las banderas alusivas a Marathón, con los colores verde, blanco y rojo se elevaron en los cielos de la Capital Industrial.
Los aficionados de monstruo verde encendieron las bengalas que le pusieron color a las calles de San Pedro Sula.
Hinchas de todas las edades llegaron en la caminata de la barra organizada del Marathón.
Los seguidores de Marathón saben que será importante que sus jugadores se sientan arropados esta noche.
Cientos de voces entonaban canciones en apoyo al equipo de sus amores.
Este niño fue cargado en hombros de su padre y demostró su amor incondicional por Marathón.
Todo es tranquilidad en las afueras del estadio Morazán. Cabe recordar que Los Revolucionarios, barra organizada del Motagua tienen prohibido el ingreso.
A pesar de esta prohibición, las afición de Motagua puede llegar sin ningún problema.