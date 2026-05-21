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¿Qué pasó con la "Revo"? Barra de Marathón monta carnaval previo a la final ante Motagua

Los aficionados de monstruo verde encendieron las bengalas que le pusieron color a las calles de San Pedro Sula.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 18:51
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Te mostramos las postales que dejó la llegada de la barra de Marathón al Morazán para la final ante Motagua.

Fotos: Mauricio Ayala / EL HERALDO.
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La Furia Verde, barra organizada de Marathón, se tomó las calles de San Pedro Sula.
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Los hinchas del equipo verdolagas llegan emocionados a esta final del torneo Clausura ante Motagua.
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Aficionados del equipo sampedrano salieron desde el Parque Central de San Pedro Sula en una numerosa caminata.

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Las banderas alusivas a Marathón, con los colores verde, blanco y rojo se elevaron en los cielos de la Capital Industrial.

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Los aficionados de monstruo verde encendieron las bengalas que le pusieron color a las calles de San Pedro Sula.

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Hinchas de todas las edades llegaron en la caminata de la barra organizada del Marathón.
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Los seguidores de Marathón saben que será importante que sus jugadores se sientan arropados esta noche.
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Cientos de voces entonaban canciones en apoyo al equipo de sus amores.
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Este niño fue cargado en hombros de su padre y demostró su amor incondicional por Marathón.

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Todo es tranquilidad en las afueras del estadio Morazán. Cabe recordar que Los Revolucionarios, barra organizada del Motagua tienen prohibido el ingreso.

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A pesar de esta prohibición, las afición de Motagua puede llegar sin ningún problema.

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