¿Qué pasó con el jugador de la Selección de Tiktokers de Honduras capturado en Panamá?

Tras varios meses de la captura de Daniel Coly, conocido popularmente como el "Richard Ríos hondureño" y miembro de la Selección de Tiktokers de Honduras, en el aeropuerto de Panamá, esta es su triste actualidad.
"Richard Ríos hondureño" viajaba rumbo a Brasil junto a la Selección de Tiktokers de Honduras para un evento deportivo entre creadores de contenido internacionales el pasado 6 de septiembre de este año.
El plan del jugador de la Selección de Tiktokers de Honduras se vio interrumpido cuando, durante la escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, Coly fue detenido por agentes de Interpol.
Su aprehensión generó sorpresa y desató cientos de reacciones en redes sociales, ya que nadie esperaba que un viaje de creadores de contenido se convirtiera en un proceso legal para uno de los integantes.
Las primeras versiones apuntaban a una posible confusión de identidad.
Sin embargo, la Interpol de Panamá confirmó en un comunicado que la detención fue ejecutada debido a una orden internacional activa emitida por autoridades de Estados Unidos.
Según la información oficial, Coly fue requerido por presunta agresión sexual y violación de una menor en territorio estadounidense.
Las autoridades detallaron que el creador de contenido tenía como destino final la ciudad de Sao Paulo, pero su escala fue interrumpida para proceder con el arresto.
Días después de la captura, la familia del joven emitió un comunicado en redes sociales asegurando que las acusaciones en su contra son, según ellos, falsas y carentes de un debido proceso legal.
En dicho pronunciamiento, relataron que Daniel viajó a Estados Unidos con la aspiración de formarse académicamente y que incluso había recibido una oferta de beca para jugar fútbol universitario.
No obstante, indican que su futuro cambió radicalmente tras la denuncia presentada en septiembre de 2023, la cual desencadenó un proceso judicial que consideran injusto y lleno de irregularidades.
La familia también afirma que, debido al avance del caso, Coly no pudo renovar su visa y terminó siendo deportado por orden de un juez estadounidense, complicando aún más su situación legal.
A pesar de los intentos de defensa, todo parece indicar que el proceso continúa activo.
Hace unos meses se habló de una inminente extradición, pero no hubo confirmación oficial de este proceso.
Lo que sí se maneja es que Coly permanece privado de libertad, situación que quedó prácticamente confirmada luego de que su novia compartiera un video antiguo con él, el cual llevaba el mensaje "anoche estuve aquí pero mi alarma sonó", evidenciando que el creador aún sigue recluido y esperando el desenlace de su caso.
En cuanto a la Selección de Tiktokers de Honduras, ha decidido pausar temporalmente sus partidos luego de tener una seguidilla de partidos en Honduras y afuera del país.