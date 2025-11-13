¡Que se escuchen los gritos! Aficionados catrachos desbordan energía en el Nicaragua vs Honduras

La emoción y el optimismo se respiraban desde varios minutos antes de que iniciara el partido entre las selecciones de Nicaragua y Honduras por las eliminatorias mundialistas, y es que los catrachos destacan con su personalidad donde sea que estén.
Las pancartas no se hicieron esperar: “Catrachos, confiemos que esta noche sellamos el boleto United 2026”.
Con orgullo y amor a la patria, los hondureños, aficionados de corazón, posaban para las cámaras de EL HERALDO.
Familias enteras viajaron hacia el país hermano para hacerle sentir a la selección hondureña que no estaban solos.
El amor también está presente en este partido tan decisivo; por supuesto, también es una buena cita para los enamorados. En el caso de esta pareja, estaba dividida por su amor a sus selecciones.
Amigos no perdieron la oportunidad de compartir juntos este gran momento, donde Honduras disputa la clasificación al Mundial 2026.
Portando la Bandera de Honduras, las familias disfrutan el partido Nicaragua vs Honduras, que al minuto 12 ya tenía a los nicaragüenses arriba con el primer gol.
Las sonrisas no se podían esconder, y es que el optimismo estaba presente desde el minuto cero en los aficionados.
Varios hondureños no desaprovecharon la oportunidad de vivir este partido entre Nicaragua y Honduras.
La energía era inexplicable, y desde que los catrachos pusieron un pie en el estadio de Nicaragua, la alegría desbordaba.
Varias parejas fueron captadas en este gran partido que, hasta el momento, le da la ventaja a Nicaragua.
Con toda las buenas vibras, cientos de aficionados hondureños llegaron al Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua.