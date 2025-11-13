  1. Inicio
¡Que se escuchen los gritos! Aficionados catrachos desbordan energía en el Nicaragua vs Honduras

  • 13 de noviembre de 2025 a las 20:18
1 de 12

La emoción y el optimismo se respiraban desde varios minutos antes de que iniciara el partido entre las selecciones de Nicaragua y Honduras por las eliminatorias mundialistas, y es que los catrachos destacan con su personalidad donde sea que estén.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
2 de 12

Las pancartas no se hicieron esperar: “Catrachos, confiemos que esta noche sellamos el boleto United 2026”.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
3 de 12

Con orgullo y amor a la patria, los hondureños, aficionados de corazón, posaban para las cámaras de EL HERALDO.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
4 de 12

Familias enteras viajaron hacia el país hermano para hacerle sentir a la selección hondureña que no estaban solos.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
5 de 12

El amor también está presente en este partido tan decisivo; por supuesto, también es una buena cita para los enamorados. En el caso de esta pareja, estaba dividida por su amor a sus selecciones.

Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
6 de 12

Amigos no perdieron la oportunidad de compartir juntos este gran momento, donde Honduras disputa la clasificación al Mundial 2026.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
7 de 12

Portando la Bandera de Honduras, las familias disfrutan el partido Nicaragua vs Honduras, que al minuto 12 ya tenía a los nicaragüenses arriba con el primer gol.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
8 de 12

Las sonrisas no se podían esconder, y es que el optimismo estaba presente desde el minuto cero en los aficionados.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
9 de 12

Varios hondureños no desaprovecharon la oportunidad de vivir este partido entre Nicaragua y Honduras.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
10 de 12

La energía era inexplicable, y desde que los catrachos pusieron un pie en el estadio de Nicaragua, la alegría desbordaba.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
11 de 12

Varias parejas fueron captadas en este gran partido que, hasta el momento, le da la ventaja a Nicaragua.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
12 de 12

Con toda las buenas vibras, cientos de aficionados hondureños llegaron al Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua.

 Foto: Christian Vindel/ EL HERALDO
