Los puntajes de futbolistas hondureños en EA FC26; Kervin y Quioto lideran

Diez futbolistas hondureños figuran en el popular videojuego de fútbol EA FC 26 (antes conocido como FIFA), siendo Kervin Arriaga y Romell Quioto quienes tienen las mejores valoraciones. Conozca quiénes están en el videojuego y sus puntuaciones a continuación.
El delantero de 21 años Exon Arzú juega para el Houston Dynamo de la MLS en Estados Unidos, teniendo una media de 56. Fue puntuado con un ritmo de 72%, tiros de 55%, pases de 44% regates en 61%, defensa en 20% y un físico de 53%.
Los principales atributos de Exon Arzú en EA FC 26 son su acelaración con 75 puntos, su velocidad con 70 puntos y su agilidad, alcanzando 79 puntos en esta categoría. También destaca su fuerza con 70 puntos.
También figura otro catracho de la MLS: David Ruiz, mediocampista compañero del astro argentino Lionel Messi en el Inter Miami. Su media es de 64, desglosándose en un ritmo de 68% tiros en 49%, 59 en pases, 69% en regates, 61% en defensa y 57% en físico.
Los atributos más destacados de David Ruiz con sus regates con 72 puntos, su aceleración de 69 puntos y su velocidad puntuada en 67. Otro atributo destacable es su habilidad en pases cortos y su resistencia, ambas valoradas con 66 puntos.
Un poco más arriba se encuentra Rigoberto Rivas, mediocampista del Kocaelispor de la Superliga de Turquía. Rivas tiene una media de 66, desglosada de la siguiente forma: 77% en ritmo, 61% en tiros, 61% en pases, 67% en regates, 34% en defensa y 56% en físico.
Las cualidades más destacadas de Rigoberto Rivas en el videojuego son las siguientes: 78 puntos en aceleración, 77 puntos en velocidad, 74 puntos en agilidad, 72 puntos en su potencia de tiro y 71 puntos en equilibrio.
Joseph Rosales, quien juega como lateral o carrilero izquierdo con el Minnesota United, tiene una valoración de 67, desglosada de esta forma: 79% en ritmo, 44% en tiros, 60% en pases, 67% en regates, 62% en defensa y 65% en físico.
En el EA FC 26 los mejores atributos de Joseph Rosales son su velocidad (80 puntos), aceleración (77 puntos), resistencia (74 puntos), agilidad (74 puntos) y agresividad (72 puntos).
Con la misma media de 67 se encuentra el pívote hondureño Deiby Flores, quien ahora juega en el Al Najmah de la primera división de Arabia Saudita. Flores tiene un 77% en ritmo, 47% en tiros, 59% en pases, 60% en regates, 65% en defensa y 74% en físico.
Los mejores atributos de Deybi Flores son su aceleración y velocidad con 77 puntos, su agresividad con 76 puntos, su fuerza con 74 puntos, su salto con 73 puntos y tiene una resistencia de 72 puntos.
En EA FC 26 está el exjugador del Real Espala, Bryan Acosta, quien ahora milita en el Nashville SC de la MLS. Su media es 70 compuesta de la siguiente forma: 71% en ritmo, 68% en tiros, 69% en pases, 67% en regates, 66% en defensa y físico de 80%.
"El Tambito" Acosta destacada en EA FC 26 por su agresividad de 86 puntos, su potencia de tiro de 83 puntos, su resistencia de 82 puntos y su equilibrio de 81 puntos.
En el EA FC 26 no podía faltar Luis Palma, quien pasó a jugar en el Lech Poznań de Polonia. El extremo izquierdo tiene una valoración de 71, conformada por un 75% de ritmo, 72% en tiros, 73% en pases, 72% en regates, 29% en defensa y 62% en físico.
Los atributos más altos de Luis Palma en el videojuego son su potencia de tiro con 78 puntos, su precisión en tiros libres y el efecto al dar pases con 77 puntos respectivamente, su velocidad de 76 puntos y sus tiros lejanos con 75 puntos.
Andy Nájar ya es uno de los futbolistas hondureños más veteranos que siguen en la élite, jugando en el Nashville SC de la MLS. La media del lateral derecho es de 72, conformada por un 71% en ritmo, 63% en tiros, 69% en pases, 74% en regates, 71% en defensa y 66% en físico.
Los atributos más altos de Andy Nájar con sus regates y control de balón con 75 puntos respectivamente, su agilidad e intercepción valoradas en 74 puntos cada una, y sus centros con una puntuación de 73.
El delantero Romell Quioto juega para el Al Najmah de Arabia Saudita con Rigoberto Rivas. Quioto tiene una media de 73 desglosada en 81% de ritmo, 71% en tiros, 69% en pases, 72% en regates, 22% en defensa y 76% en físico.
Los mejores atributos de Quioto son de 80 puntos en adelante. Entre ellos, su velocidad (86), salto (86), agresividad (81) y fuerza (80). También destaca su agilidad con 77 puntos.
El centrocampista del Levante de España, Kervin Arriaga, es el hondureño con la media más alta en el videojuego. Su media es de 73, compuesta por un 61% en ritmo, 49% en tiros, 63% en pases, 62% en regates, 74% en defensa y 83% en físico.
Los mejores atributos de "El Misilito" son defensivos. Un salto de 85 puntos, fuerza de 84 puntos, agresividad de 82 puntos, resistencia de 81 puntos y su precisión de cabezazos con 80 puntos.