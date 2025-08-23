  1. Inicio
¿Por qué no metieron a jugar al alcalde Roberto Contreras en el partido de tiktokers en Honduras?

El alcalde de San Pedro Sula quedó "vestido y alborotado"; revelan la razón por la que no pudo ingresar al partido de tiktokers

  • 23 de agosto de 2025 a las 16:15
1 de 17

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, estaba listo para hacer su ingreso al partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador pero no pudo sumar minutos de juego. Revelan el motivo.

 Fotos: Cortesía.
2 de 17

Tiktokers hondureños y salvadoreños se enfrentaron ayer viernes en un partidazo disputado en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

3 de 17

El compromiso estuvo lleno de figuras del entretenimiento catracho y guanaco.

4 de 17

Fueron los creadores de contenido de Honduras que terminaron coronándose campeones 2-1 con un gol en los últimos minutos del juego.
5 de 17

Así celebraron los tiktoker hondureños el triunfo en el vibrante partido que puso a reventar el estadio sampedrano.

6 de 17

Pero, tras el pitazo final surgió una duda y esta foto le dio la vuelta a las redes sociales.
7 de 17

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, fue uniformado con la indumentaria oficial de los tiktokers hondureños.

8 de 17

Incluso se le vio realizando ejercicios de calentamiento al borde de la cancha, listo para entrar al partido.
9 de 17

Pero, ¿por qué no le dieron minutos en la cancha al "Pollo"?
10 de 17

Resulta que cuando Contreras se aprestaba a hacer su ingreso, cayó el gol del empate 1-1 por parte de El Salvador.

11 de 17

Después de esa anotación de Kevincito, Honduras quería tener a sus mejores hombres en el campo para buscar ganar el partido.

12 de 17

Es ahí donde hizo su ingreso Caleb, anotador del gol del triunfo catracho. El partido no se prestó para hacer otro cambio y Contreras tuvo que quedarse en la banca.

13 de 17

Aunque no sumó minutos en el partido, Contreras fue de gran apoyo para la realización del evento.

14 de 17

En la previo hizo entrega de este reconocimiento a Supremo por su gran labor en la organización el partido de tiktokers.

15 de 17

Además, brindó unas palabras para los aficionados presentes en el estadio Francisco Morazán.

16 de 17

Roberto Contreras estuvo de cerca brindando su apoyo en la logística del evento.

17 de 17

El Loco de la Selva no encontró el momento adecuado para meter a Contreras al partido.

