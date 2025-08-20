¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador? Esto es lo que se sabe de su ausencia en el partido del viernes en el Morazán de San Pedro Sula.
Su nombre es Roger Casalegno y tiene actualmente 25 años. Se hizo famoso al mencionar que era el doble de Cristiano Ronaldo en Honduras.
En su momento fue fichado por el Sabá FC de la Liga de Ascenso, pero finalmente no se hizo presente a los trabajos y desde el equipo se molestaron con él.
¿Por qué no estará ante los tiktokers de El Salvador? ¿No fue convocado? Se conoció que Supremo sí le giró la convocatoria, sin embargo...
Esta fue la lista que Supremo entregó sobre los tiktokers convocados al juego donde el CR7 catracho aparece en el listado. ¿Qué fue lo que pasó?
De manera preliminar se conoció que el joven no le respondió a Supremo. De hecho, ha estado ausente en sus redes sociales y en varias ocasiones ha tenido que recuperar sus diferentes cuentas.
En los últimos meses, Roger Casalegno no ha estado tan presente en redes sociales. Tampoco se conoce, aún, si Supremo recibió una respuesta ante la convocatoria que le giró.
Aunque Supremo lo convocó, muchas personas en redes sociales se han preguntado por qué Roger Casalegno no viajó a El Salvador ni estará en el juego de tiktokers este viernes en San Pedro Sula.
El partido será este viernes a las 6:00 PM en el Morazán de San Pedro Sula y podrá seguirse por el canal de YouTube de Supremo.
En la ida, la selección de tiktokers de Honduras cayó 3-2 ante los salvadoreños en el estadio Las Delicias de Santa Tecla.