  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?

Roger Casalegno, conocido como el CR7 catracho, es una las ausencias llamativas en el juego de tiktokers

  • 20 de agosto de 2025 a las 12:01
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
1 de 10

¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador? Esto es lo que se sabe de su ausencia en el partido del viernes en el Morazán de San Pedro Sula.

Fotos: Cortesía redes
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
2 de 10

Su nombre es Roger Casalegno y tiene actualmente 25 años. Se hizo famoso al mencionar que era el doble de Cristiano Ronaldo en Honduras.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
3 de 10

En su momento fue fichado por el Sabá FC de la Liga de Ascenso, pero finalmente no se hizo presente a los trabajos y desde el equipo se molestaron con él.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
4 de 10

¿Por qué no estará ante los tiktokers de El Salvador? ¿No fue convocado? Se conoció que Supremo sí le giró la convocatoria, sin embargo...

 Foto: Cortesía redes
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
5 de 10

Esta fue la lista que Supremo entregó sobre los tiktokers convocados al juego donde el CR7 catracho aparece en el listado. ¿Qué fue lo que pasó?

 Foto: Cortesía redes
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
6 de 10

De manera preliminar se conoció que el joven no le respondió a Supremo. De hecho, ha estado ausente en sus redes sociales y en varias ocasiones ha tenido que recuperar sus diferentes cuentas.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
7 de 10

En los últimos meses, Roger Casalegno no ha estado tan presente en redes sociales. Tampoco se conoce, aún, si Supremo recibió una respuesta ante la convocatoria que le giró.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
8 de 10

Aunque Supremo lo convocó, muchas personas en redes sociales se han preguntado por qué Roger Casalegno no viajó a El Salvador ni estará en el juego de tiktokers este viernes en San Pedro Sula.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
9 de 10

El partido será este viernes a las 6:00 PM en el Morazán de San Pedro Sula y podrá seguirse por el canal de YouTube de Supremo.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué el CR7 catracho no estará en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador?
10 de 10

En la ida, la selección de tiktokers de Honduras cayó 3-2 ante los salvadoreños en el estadio Las Delicias de Santa Tecla.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos