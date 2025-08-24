  1. Inicio
Pomponera de los tiktokers sorprende al confirmar su relación con futbolista hondureño

Creadora de contenido y pomponera de los tiktokers sorprende al destapar su relación con legionario hondureño

  • 24 de agosto de 2025 a las 09:22
1 de 16

Pomponera de los tiktokers hondureños sorprende a sus seguidores tras confirmar su relación con legionario y exjugador de la Selección Nacional de Honduras.

Fotos: Cortesía.
2 de 16

El partido entre tiktokers de Honduras y El Salvador celebrado el pasado viernes 22 de agosto fue un rotundo éxito en todos los sentidos.

3 de 16

El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula lució abarrotado para disfrutar de este encuentro deportivo de creadores de contenido.

4 de 16

Supremo y sus compañeros dieron un "masterclass" de la organización de eventos deportivos.

5 de 16

La selección de tiktokers hondureños se llevó el triunfo en el partido por un marcador de 2-1. Supremo y Caleb anotaron los goles catrachos.

6 de 16

Así celebraron los influencers hondureños el triunfo ante su gente en el Morazán.

7 de 16

El partido entre creadores de contenido dejó muchas sorpresas, entre ellas algunas confesiones por parte de los protagonistas.

8 de 16

Supremo decidió convocar un grupo de pomponeras para el partido. Eran bellas chicas también creadoras de contenido catrachas.

9 de 16

Durante toda la semana pasada estuvieron entrenando para desarrollar un buen show durante el partido y tras el pitazo final una de ellas sorprendió con una impensada confesión.

10 de 16

Fue la guapa Meylin Cárdenas, quien en una entrevista con Ana Alvarado (Lipstickfables) sorprendió al destapar su relación amorosa con futbolista hondureño.

11 de 16

Ana le consultó a la pomponera de la "H": ¿Qué tiktoker te parece atractivo?
12 de 16

"Mey" respondió que estaba "casada" y que su novio era un jugador de fútbol.

13 de 16

Posteriormente reveló que se trataba de Alenis Vargas, legionario hondureño y jugador de la Selección Nacional de Honduras.

14 de 16

Alenis Vargas se desempeña actualmente como futbolista del SJK Seinäjoki.
15 de 16

Vargas y Meylin tienen una relación a larga distancia, pero ha durado ya varios meses.

16 de 16

El jugador y la bella creadora de contenido están felices en una relación amorosa.

