Pomponera de los tiktokers sorprende: El ambiente previo al partido entre Platense y CD Choloma

Lindas chicas y gran ambiente futbolero; así se vive la previa del partido entre Escualos y Maquileros en San Pedro Sula

  • 31 de agosto de 2025 a las 16:36
Platense recibe este domingo al CD Choloma en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. El ambientazo que se vive previo al arranque del partido.
El Platense de Puerto Cortés recibe este domingo al CD Choloma en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Aficionados escualos emprendieron el viaje hacia San Pedro Sula para ver al equipo de sus amores.

Varios buses llenos de aficionados arribaron en horas de la tarde a la capital industrial de nuestro país.

Las bellas chicas llegaron para engalanar el ambiente previo al arranque del partido.

Los aficionados del Platense sueñan con escalar en la cima del Apertura 2025 tras el buen arranque de campeonato.

El sector de silla lució con una buena cantidad de aficionados a pocos minutos del arranque del partido.

Estas hermosas damas posaron con una gran sonrisa para el lente de EL HERALDO.

Desire, la bella aficionada del Platense que fue viral hace un par de jornadas lució la bella camiseta color verde del Tiburón.

Cabe señalar que Desire también es una reconocida creadora de contenido y el pasado 22 de agosto fue una de las pomponeras en el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador.

La guapa "Colocha" posó para el lente de EL HERALDO acompañada de su hermana.

Los fotógrafos realizan su labor en la cobertura de este vibrante partido.

Personas de todas las edades llegaron al estadio Morazán para el Platense vs CD Choloma.

La Policía Nacional realiza un gran trabajo y la seguridad está garantizada para todos los aficionados.

Otra de las bellas chicas captada por el lente de EL HERALDO.

Las edecanes deslumbran a los aficionados con su gran belleza.

CD Choloma busca arrancarle un resultado positivo en su visita al Platense.

Las aficionadas del equipo maquilero no podían quedarse atrás y también engalanaron la previa del partido.
El partido entre Platense y Choloma arranca a partir de las 5:15 PM.

