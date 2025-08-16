  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde

Revuelo por polémica petición de funcionarios y políticos hondureños previo al partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

  • 16 de agosto de 2025 a las 14:32
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
1 de 19

Funcionario y políticos hondureños causan revuelo por inesperada propuesta a Supremo previo al partido de tiktoker entre Honduras y El Salvador.

Fotos: Cortesía.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
2 de 19

Los tiktokers Honduras perdieron 3-2 ante El Salvador en el primer partido disputado en el estadio Las Delicias de Santa Tecla.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
3 de 19

Ahora el juego de vuelta entre tiktokers de Honduras y El Salvador tendrá su revancha y el encuentro deportivo fue programado para disputarse el próximo 22 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
4 de 19

Ahora el juego de vuelta entre tiktokers de Honduras y El Salvador tendrá su revancha y el encuentro deportivo fue programado para disputarse el próximo 22 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
5 de 19

El encuentro ha llamado la atención de muchos hondureños al extremo de que se agotaron los boletos para el juego que protagonizarán tiktokers de Honduras y El Salvador.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
6 de 19

En las redes sociales se han protagonizado algunas polémicas y una de ellas es que los de Honduras denunciaron que los tiktokers de El Salvador utilizaron en el primer compromiso a personajes que en su momento fueron futbolistas profesionales.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
7 de 19

Ahora en las últimas horas el famoso Pedro Joaquín Amador, funcionario del actual Gobierno de la República de Honduras, ha causado revuelo tras pedirle a Supremo la oportunidad de jugar el duelo de revancha entre tiktokers hondureños y salvadoreños.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
8 de 19

Mediante una transmisión en directo en sus redes sociales, Pedro Joaquín Amador pidió la oportunidad de formar parte de la selección de tiktokers de Honduras.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
9 de 19

"Dicen que solo jugadores retirados y que estén activos, pero a mí me encantaría formar parte del juego entre tiktokers hondureños y salvadoreños", comenzó diciendo Pedro Amador.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
10 de 19

Pedro Joaquín Amador señaló que se ve en condiciones para formar parte del juego: "Me gustaría jugar a la par de Supremo para jalarles las marcas y que los demás chicos puedan meter goles. La verdad que no sería malo jugar ese partido", indicó.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
11 de 19

"Sería bueno para desquitarnos de El Salvador ya que nos ganaron 3-2 el primer partido", dijo de forma contundente el funcionario del actual Gobierno.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
12 de 19

Pedro Joaquín Amador (derecha) se ha postulado para que la selección de tiktokers de Honduras lo pueda tomar en cuenta de cara a la revancha que sostendrán ante los de El Salvador.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
13 de 19

"Me encantaría jugar ese partido, ojalá que Supremo nos pueda tomar tomar en cuenta para brindarles mi apoyo en la delantera", mencionó Pedro Amador.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
14 de 19

Cabe señalar que Pedro Amador en su momento llegó a jugar en la Liga de Ascenso ya que formó parte del equipo Meluca de Campamento, Olancho.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
15 de 19

Pedro Amador ha sido defensor de derechos humanos, miembro de Acción Ecuménica por los Derechos Humanos y elegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para formar parte del grupo de defensores en Honduras.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
16 de 19

Otro de los políticos que pide estar en ese partido de vuelta es Rashid Mejía, quien fue precandidato a diputado por Francisco Morazán en las pasadas elecciones internas. "Supremo, escuché que te hacía falta delantero para el partido de revancha en San Pedro Sula", comenzó diciendo en sus cuenta de Tiktok.
Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
17 de 19

"Si querés alguien que te corra como Cristiano y tenga la potencia, ya sabes", dijo en su petición.

Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
18 de 19

Supremo compartió el video, pero no le dio una respuesta certera al miembro del partido Nacional.

Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde
19 de 19

Cabe resaltar que el creador de contenido también dijo hace unos días que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lo llamó para ofrecerle su apoyo en el evento.

Cargar más fotos