Políticos hacen inesperada petición a Supremo previo a partido de tiktokers: Él responde

Funcionario y políticos hondureños causan revuelo por inesperada propuesta a Supremo previo al partido de tiktoker entre Honduras y El Salvador.
Los tiktokers Honduras perdieron 3-2 ante El Salvador en el primer partido disputado en el estadio Las Delicias de Santa Tecla.
Ahora el juego de vuelta entre tiktokers de Honduras y El Salvador tendrá su revancha y el encuentro deportivo fue programado para disputarse el próximo 22 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El encuentro ha llamado la atención de muchos hondureños al extremo de que se agotaron los boletos para el juego que protagonizarán tiktokers de Honduras y El Salvador.
En las redes sociales se han protagonizado algunas polémicas y una de ellas es que los de Honduras denunciaron que los tiktokers de El Salvador utilizaron en el primer compromiso a personajes que en su momento fueron futbolistas profesionales.
Ahora en las últimas horas el famoso Pedro Joaquín Amador, funcionario del actual Gobierno de la República de Honduras, ha causado revuelo tras pedirle a Supremo la oportunidad de jugar el duelo de revancha entre tiktokers hondureños y salvadoreños.
Mediante una transmisión en directo en sus redes sociales, Pedro Joaquín Amador pidió la oportunidad de formar parte de la selección de tiktokers de Honduras.
"Dicen que solo jugadores retirados y que estén activos, pero a mí me encantaría formar parte del juego entre tiktokers hondureños y salvadoreños", comenzó diciendo Pedro Amador.
Pedro Joaquín Amador señaló que se ve en condiciones para formar parte del juego: "Me gustaría jugar a la par de Supremo para jalarles las marcas y que los demás chicos puedan meter goles. La verdad que no sería malo jugar ese partido", indicó.
"Sería bueno para desquitarnos de El Salvador ya que nos ganaron 3-2 el primer partido", dijo de forma contundente el funcionario del actual Gobierno.
Pedro Joaquín Amador (derecha) se ha postulado para que la selección de tiktokers de Honduras lo pueda tomar en cuenta de cara a la revancha que sostendrán ante los de El Salvador.
"Me encantaría jugar ese partido, ojalá que Supremo nos pueda tomar tomar en cuenta para brindarles mi apoyo en la delantera", mencionó Pedro Amador.
Cabe señalar que Pedro Amador en su momento llegó a jugar en la Liga de Ascenso ya que formó parte del equipo Meluca de Campamento, Olancho.
Pedro Amador ha sido defensor de derechos humanos, miembro de Acción Ecuménica por los Derechos Humanos y elegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para formar parte del grupo de defensores en Honduras.
Otro de los políticos que pide estar en ese partido de vuelta es Rashid Mejía, quien fue precandidato a diputado por Francisco Morazán en las pasadas elecciones internas. "Supremo, escuché que te hacía falta delantero para el partido de revancha en San Pedro Sula", comenzó diciendo en sus cuenta de Tiktok.
"Si querés alguien que te corra como Cristiano y tenga la potencia, ya sabes", dijo en su petición.
Supremo compartió el video, pero no le dio una respuesta certera al miembro del partido Nacional.
Cabe resaltar que el creador de contenido también dijo hace unos días que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lo llamó para ofrecerle su apoyo en el evento.