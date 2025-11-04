Polémica del VAR contra Liverpool, burla de Mac Allister sobre Real Madrid y la bronca de Xabi Alonso

Real Madrid cayó este martes por marcador de 0-1 ante Liverpool en Anfield por la Champions League. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
Liverpool derrota 1-0 a Real Madrid en la jornada 4 de la Champions League en un duelo donde el conjunto merengue no demostró nada de fútbol en la segunda parte.
¡Qué viva el amor! Dos aficionados del Real Madrid luciendo el anillo de matrimonio previo al partido del Liverpool vs Real Madrid en Anfield.
Así fue el equipo estelar del Liverpool en la Champions League: Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai; Wirtz, Mohamed Salah y Ekitiké.
El XI titular del Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelién Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.
¡LA POLÉMICA DEL PARTIDO! El equipo inglés pidió una mano de Tchouameni dentro del área. El árbitro fue llamado por el VAR y, tras revisar el contacto y ver si el jugador francés estaba en el área, decidió que no hubo infracción, decisión que desató la controversia en el mundo del fútbol.
Thibaut Courtois salvó el arco del Real Madrid e impidió los goles de los 'Reds' en el primer tiempo, terminó siendo el hombre del partido al irse al descanso. Una tapada tras otra del portero belga.
La ventaja de Liverpool no fue más amplia por la monstruosa actuación de Thibaut Courtois (8 atajadas) ante los ingleses. No dejaba pasar nada el portero belga, hasta que llegó MacAllister a romperle el arco.
Dominik Szoboszlai fue el mago de la jugada. El húngaro mandó el balón al área y sobre lo alto apareció el pequeño MacAllister para perforar el arco madridista en Anfield.
Así lo celebró el mediocampista argentino tras marcar el primero y único gol del partido, tanto que le bastó a los 'Reds' para llevarse los tres puntos en la Champions League.
¡LA BURLA DEL PARTIDO! MacAllister se mofó de Trent Alexander-Arnold e hizo su celebración al marcarle a su nuevo equipo. Cabe recordar que el inglés salió del Liverpool para fichar por Real Madrid.
El enfado de Xabi Alonso tras recibir tarjeta amarilla por reclamos al juez principal.
El exfutbolista 'Red' no la pasó nada bien en Anfield: fue abucheado desde que salió a calentar previo a comenzar el partido entre Liverpool y Real Madrid por la Champions League.
Al minuto 81, Xabi Alonso decidió meter a Trent Alexander-Arnold para que sumara minutos ante su exequipo, pero el inglés no pudo ayudar a su equipo a buscar el empate en Anfield.
Al ingresar el futbolista inglés, un aficionado del Liverpool le mostró la camiseta y se besó el escudo para recordarle a su exequipo previo a llegar al Real Madrid. ¡Un duro día para ser Trent!
Xabi Alonso suma su primera derrota en la presente temporada de la Champions League, pero Real Madrid actualmente ocupa la quinta posición a falta de que se complete la jornada 4.
Conor Bradley ganó el 100% de sus entradas y 8 duelos contra Vinicius Jr esta noche. El delantero brasileño perdió la posesión 19 veces contra él, tuvo 0 tiros y 0 goles en el partido.