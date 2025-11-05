Polémica en el VAR, Lamine Yamal se quita el "embrujo" y Barcelona sufre en Champions League

Vibrante partido de Champions League con polémica incluida. Así se vivió el empate de Brujas ante Barcelona de la jornada 4.
Lamine Yamal tuvo una noche inspirada en Bélgica, pero no fue suficiente para que su club sacara la victoria ante Club Brujas, partido donde los culés sufrieron más de la cuenta.
Así fue el XI estelar con el que salió Club Brujas ante los culés: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; y Tresoldi.
Alineación titular del Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Eric García, Alejandro Baldé; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
El saludo entre los entrenadores Hansi Flick y Nicky Hayen en la previa del Barcelona vs Club Brujas por la jornada 4 de la Champions League.
El partido comenzó con complicaciones para los culés, quienes no contaban con Pedri, Raphinha, Gavi, entre otros futbolistas claves en el esquema de Hansi Flick.
La polémica llegó a Bélgica en el gol de los locales. Nicolò Tresoldi marcó el primer tanto del partido, pero los culés reclamaron de que Carlos Borges, quien mandó el pase, recibió en posición adelantada. El árbitro no fue a ver la posible posición adelantada al VAR y eso encendió las redes.
Sin embargo, la alegría de los locales les duró solamente dos minutos porque apareció Fermín López para asistir a Ferran Torres, anotador del empate en Bélgica.
De un córner a favor que lanza Lamine Yamal en el Barcelona, al gol del 2-1 del Brujas. Mortífera contra armó el equipo belga, que, en apenas tres pases, Forbs se plantó en un mano a mano que definió de forma brillante ante Szczesny con un zurdazo al palo largo.
El conjunto belga se fue al descanso con una victoria 2-1 ante Barcelona. Los culés no reaccionaban en Bélgica y los locales disfrutaban con la ventaja en el marcador.
Para el segundo tiempo el Barcelona salió con todo en busca del empate y sus atacantes tuvieron varias oportunidades de gol.
Pero fue Forbs quien aprovechó y puso el 3-1 a favor del conjunto belga. Parecía que todo se le derrumbada al Barcelona.
Incluso tuvieron la oportunidad de poner el cuarto por esta supuesta falta que el árbtitro revisó en el VAR y decidió que no era penal.
Lamine Yamal anotó el 3-2 para Barcelona y los metió de lleno al partido en Brujas. El atacante se quitó la presión que venía arrastrando desde el clásico.
Yamal siguió insistiendo tratando de rescatar a su equipo.
Finalmente disparó al marco rival y uno de los jugadores del Brujas terminó desviando el balón para poner el 3-3 final del partido.
Yamal fue la figura de Barcelona en el partido en Champions League.
Los futbolistas del Club Brujas lamentaron haber empatado ante Barcelona porque tuvieron el gane en sus manos por unos momentos, pero fue anulado el gol y quedaron empatados ante los culés.