Polémica arbitral en el juego El Salvador vs Panamá desata enojo del gobierno de Bukele

Fue tanta la molestia del gobierno de Nayib Bukele, que hicieron una publicación y luego fue borrada

  • 11 de octubre de 2025 a las 16:56
Polémica arbitral en el juego El Salvador vs Panamá desata enojo del gobierno de Bukele
La polémica arbitral que se dio en el juego El Salvador vs Panamá desató molestia hasta en el gobierno de Nayib Bukele al hacer una publicación que luego fue borrada. Esto es lo que pasó al causar indignación en territorio salvadoreño.

Foto: El Heraldo
El Cuscatlán lució sus mejores galas en el partido de la tercera jornada de la eliminatoria de Concacaf entre El Salvador y Panamá, cotejo que terminaron ganando con polémica los canaleros.

Foto: Cortesía gobierno de El Salvador
La actuación del árbitro canadiense Drew Fischer generó muchos comentarios por acciones que perjudicaron a El Salvador en el cotejo que terminaron perdiendo.

Foto: Cortesía redes
Hubo tres acciones concretas: un gol anulado a El Salvador, el gol de Panamá por posible offside y un penal no sancionado para los salvadoreños.

Foto: Cortesía gobierno de El Salvador
En los minutos finales hubo una mano dentro del área de un jugador panameño que no fue sancionado ni se revisó en el VAR.

Foto: Captura de pantalla
En el gol de Panamá, el jugador que asiste a José Fajardo -el anotador-, pareciera que estaba en posición adelantada y tampoco se revisó en el VAR.

Foto: Captura de pantalla
El gol anulado a El Salvador también desató polémica, ya que el árbitro sancionó una falta, posteriormente terminó definiendo Bryan Gil, pero no subió al marcador.

 Foto: Captura de pantalla
La Secretaría de Prensa de El Salvador publicó: "El árbitro Drew Fischer protagonizó un partido polémico" y que "varias jugadas genera controversia, incluyendo decisiones revisadas en el VAR". El tuit luego fue borrado.

Foto: Captura de pantalla
La indignación se apoderó de los comunicadores salvadoreños, quienes afirmaron que hubo un robo arbitral y condenaron el arbitraje del canadiense.

Foto: Captura de pantalla
Muchos periodistas tildaron lo sucedido en el Cuscatlán como "robo asqueroso, vomitivo y hediondo" en contra de El Salvador.

Foto: Captura de pantalla
