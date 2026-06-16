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Piloto de Honduras trasladó a la Selección de Cabo Verde al Mundial: "Gratitud con Dios y con la vida"

El piloto catracho contó su experiencia al trasladar a Cabo Verde a la Copa del Mundo, selección que es tendencia por haberle empatado a España

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 16:50
Piloto de Honduras trasladó a la Selección de Cabo Verde al Mundial: Gratitud con Dios y con la vida
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El Mundial 2026 tiene una infinidad de historias y una de ellas es la de un piloto de Honduras que trasladó a la Selección de Cabo Verde al Mundial 2026. ¿Cómo llegó a ser el piloto del combinado africano y desde cuándo es piloto? Esta es su historia.

Foto: El Heraldo
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La Selección de Cabo Verde se ha convertido en la sensación de la Copa del Mundo tras frenar a España en su debut mundialista, cotejo donde empataron 0-0 ante una de las favoritas a ganar el certamen.

Foto: EFE
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El seleccionado africano hizo una enorme despedida por todas las islas que compone el archipiélago y un hondureño fue testigo de la fiesta.

 Foto: Cortesía redes Federación de Cabo Verde
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Y es que los de Cabo Verde están disputando su primer Mundial, pero antes, hicieron un enorme tour, pues la idea de ellos era divertirse y disputar sin presión esta Copa del Mundo donde sorprendieron empatando sin goles frente a España.

 Foto: EFE
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El piloto hondureño, Salomón Caballero Pineda, fue testigo en primera fila de cómo los seleccionados disfrutaron con su gente en la despedida y cuenta la impresión de cómo ellos se encargaron de cargarse de entusiasmo con su gente.

 Foto: Cortesía Salomón Caballero Pineda
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Caballero Pineda es piloto comercial y está trabajando en Cabo Verde. Allí pudo ver cómo los seleccionados hicieron un tour donde se comprometieron con hacer un gran Mundial.

 Foto: Cortesía Salomón Caballero Pineda
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"Quería compartir que me siento profundamente emocionado y privilegiado. Tuve la oportunidad de ser el piloto de la selección de Cabo Verde en su vuelo de despedida, justo antes de su primera participación en un Mundial", contó a EL HERALDO el hondureño.

 Foto: Cortesía Salomón Caballero Pineda
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"Verlos llenos de ilusión, de pasión y de una actitud contagiosa me hizo sentir una gran gratitud con Dios y con la vida. Sin duda, un momento inolvidable", declaró Caballero Pineda.

 Foto: Cortesía Salomón Caballero Pineda
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"Estoy volando desde el 2007 y he volado con aerolíneas de Centroamérica, Indonesia y todo el Caribe, actualmente en África", comentó Pineda. Él es originario de San Pedro Sula, Cortés.

Foto: EFE
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Una de las principales figuras de Cabo Verde fue el portero Vozinha, quien fue un muro ante los españoles. A sus 40 años, no se imaginó que se convirtiera en tendencia mundial al pasar de tener 50,000 seguidores a llegar a más de 3 millones en Instagram, tras conocerse su gran historia.

 Foto: EFE
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