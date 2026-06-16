Piloto de Honduras trasladó a la Selección de Cabo Verde al Mundial: "Gratitud con Dios y con la vida"

El Mundial 2026 tiene una infinidad de historias y una de ellas es la de un piloto de Honduras que trasladó a la Selección de Cabo Verde al Mundial 2026. ¿Cómo llegó a ser el piloto del combinado africano y desde cuándo es piloto? Esta es su historia.
La Selección de Cabo Verde se ha convertido en la sensación de la Copa del Mundo tras frenar a España en su debut mundialista, cotejo donde empataron 0-0 ante una de las favoritas a ganar el certamen.
El seleccionado africano hizo una enorme despedida por todas las islas que compone el archipiélago y un hondureño fue testigo de la fiesta.
Y es que los de Cabo Verde están disputando su primer Mundial, pero antes, hicieron un enorme tour, pues la idea de ellos era divertirse y disputar sin presión esta Copa del Mundo donde sorprendieron empatando sin goles frente a España.
El piloto hondureño, Salomón Caballero Pineda, fue testigo en primera fila de cómo los seleccionados disfrutaron con su gente en la despedida y cuenta la impresión de cómo ellos se encargaron de cargarse de entusiasmo con su gente.
Caballero Pineda es piloto comercial y está trabajando en Cabo Verde. Allí pudo ver cómo los seleccionados hicieron un tour donde se comprometieron con hacer un gran Mundial.
"Quería compartir que me siento profundamente emocionado y privilegiado. Tuve la oportunidad de ser el piloto de la selección de Cabo Verde en su vuelo de despedida, justo antes de su primera participación en un Mundial", contó a EL HERALDO el hondureño.
"Verlos llenos de ilusión, de pasión y de una actitud contagiosa me hizo sentir una gran gratitud con Dios y con la vida. Sin duda, un momento inolvidable", declaró Caballero Pineda.
"Estoy volando desde el 2007 y he volado con aerolíneas de Centroamérica, Indonesia y todo el Caribe, actualmente en África", comentó Pineda. Él es originario de San Pedro Sula, Cortés.
Una de las principales figuras de Cabo Verde fue el portero Vozinha, quien fue un muro ante los españoles. A sus 40 años, no se imaginó que se convirtiera en tendencia mundial al pasar de tener 50,000 seguidores a llegar a más de 3 millones en Instagram, tras conocerse su gran historia.