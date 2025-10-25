Periodista panameño "ChepeBomba" revela que renunció y el desaire que le hicieron

El famoso y polémico periodista panameño "ChepeBomba" reveló que renunció a su trabajo y contó el desaire que le hicieron para tomar esta determinación. El comunicador contó todo con lujo de detalles y aspectos de su futuro.
Su nombre es José Miguel Domínguez y en una charla con el periodista Gustavo Roca reveló que renunció a su empleo en El Marcador TV en Panamá.
¿Qué sucedio? ChepeBomba dijo: "Hace una semana y media renuncié al Marcador y ya estamos pensando en oportunidades positivas y proyectos personales serios, muy serios", inició diciendo.
Añadió: "Voy al partido entre Panamá y Surinam en el Rómmel Fernández, llego a las 4:30, hago una cobertura fuera de la cancha y entrevistando gente; mojándome y acreditado por mi medio que es El Marcador. Subo a la zona de prensa, no ando tomando cerveza ni nada y andaba concentrado..."
Continuó: "Bajo a hacer mi trabajo, analicé todo y como hubo empate, lo más importante era ir a la rueda de prensa de Thomas Christiansen. Escucho la zona de prensa del DT de Surinam y no hablo inglés, no me importa decirlo y no le pregunto nada el técnico de Surinam..."
Siguió diciendo: "Hablé con la gente de prensa de la Federación porque no tenemos derechos de transmisión y me dijeron que iba a preguntar, que iba a ser de los últimos, pero que iba a preguntar. Se acaba la conferencia y no me dan preguntas, aunque fueron bastantes que hicieron las consultas".
Manteniendo la línea de lo que sucedió, apuntó: "A eso de las 2:00 AM llamó al director de El Marcador y me dijo que el DT no quería que los polémicos preguntaran. Al día siguiente llego al programa como a las 2:30 PM y el programa inicia a las 3:00 PM. El director al aire dijo que era un tema personal entre ChepeBomba y el jefe de prensa de la Federación, pienso que el medio tiene que respaldarte porque el que preguntaba era el medio y no yo a título personal".
ChepeBomba manifestó que no se sintió respaldado por su medio y decir eso al aire. "Con qué cara yo me siento al día siguiente si el director del medio no me está acuerpando, porque dijo que yo tengo algo personal contra el jefe de prensa de la Federación".
El polémico comunicador canalero sostuvo que está trabajando en proyectos personales y muy pronto los anunciará en redes sociales.
José Miguel Domínguez en uno de los periodistas deportivos más conocidos y polémicos en Centroamérica. Tras su decisión, muchas personas en redes sociales se solidarizaron con él y mencionaron que tiene talento para triunfar en otros medios.