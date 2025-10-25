Periodista panameño "ChepeBomba" revela que renunció y el desaire que le hicieron

Manteniendo la línea de lo que sucedió, apuntó: "A eso de las 2:00 AM llamó al director de El Marcador y me dijo que el DT no quería que los polémicos preguntaran. Al día siguiente llego al programa como a las 2:30 PM y el programa inicia a las 3:00 PM. El director al aire dijo que era un tema personal entre ChepeBomba y el jefe de prensa de la Federación, pienso que el medio tiene que respaldarte porque el que preguntaba era el medio y no yo a título personal".