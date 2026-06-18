Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo

Periodista anunció el fallecimiento del padre de Lionel Messi en un programa en vivo y destapa la verdadera razón de su decisión.
La polémica comenzó cuando la conductora y actriz Florencia Peña anunció en una transmisión en vivo que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido, una información que resultó ser falsa.
Florencia Peña es una reconocida figura de la televisión argentina, con una larga trayectoria como actriz, conductora y presentadora en distintos programas de entretenimiento.
El anuncio generó una fuerte repercusión en redes sociales debido a que involucraba a la familia de uno de los futbolistas más importantes del mundo.
Horas después de que se viralizara la noticia, la familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial para desmentir los rumores sobre la supuesta muerte de Jorge Messi.
En el mensaje, los familiares explicaron que Jorge Messi atraviesa una situación de salud delicada, pero que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.
La familia expresó además su profundo malestar por la difusión de versiones inexactas y por el tratamiento mediático de un asunto que consideran estrictamente privado.
También remarcaron que únicamente los familiares más cercanos poseen información real y precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi.
En el comunicado solicitaron responsabilidad, prudencia y humanidad a la hora de informar sobre temas relacionados con la salud de una persona.
La preocupación por Jorge Messi había aumentado en los últimos días luego de que diversos medios argentinos informaran que enfrentaba un problema de salud importante.
Incluso, algunos periodistas vincularon el emotivo llanto de Messi durante el Mundial con la situación que atraviesa su padre.
Tras la ola de críticas recibidas, Florencia Peña publicó un mensaje de disculpas dirigido a la familia Messi y a la audiencia.
La conductora afirmó que sentía una profunda vergüenza por haber sido el vehículo de una información incorrecta que terminó causando dolor a los familiares.
Peña explicó que el dato le fue entregado durante la transmisión como una información supuestamente verificada por la producción del programa y que ella confió en esa confirmación.
Sin embargo, reconoció que también era responsable por haber difundido la noticia y asumió públicamente su parte en el error.
Como consecuencia de la controversia, Florencia Peña anunció que decidió dar un paso al costado y finalizar su participación en Luzu TV, reiterando sus disculpas a la familia de Messi por el difícil momento generado por la falsa información.