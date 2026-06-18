  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo

Florencia Peña incluso anunció que decidió dar un paso al costado y finalizar su participación en Luzu TV

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 15:35
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
1 de 16

Periodista anunció el fallecimiento del padre de Lionel Messi en un programa en vivo y destapa la verdadera razón de su decisión.

Fotos: Cortesía.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
2 de 16

La polémica comenzó cuando la conductora y actriz Florencia Peña anunció en una transmisión en vivo que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido, una información que resultó ser falsa.

Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
3 de 16

Florencia Peña es una reconocida figura de la televisión argentina, con una larga trayectoria como actriz, conductora y presentadora en distintos programas de entretenimiento.

Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
4 de 16

El anuncio generó una fuerte repercusión en redes sociales debido a que involucraba a la familia de uno de los futbolistas más importantes del mundo.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
5 de 16

Horas después de que se viralizara la noticia, la familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial para desmentir los rumores sobre la supuesta muerte de Jorge Messi.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
6 de 16

En el mensaje, los familiares explicaron que Jorge Messi atraviesa una situación de salud delicada, pero que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
7 de 16

La familia expresó además su profundo malestar por la difusión de versiones inexactas y por el tratamiento mediático de un asunto que consideran estrictamente privado.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
8 de 16

También remarcaron que únicamente los familiares más cercanos poseen información real y precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
9 de 16

En el comunicado solicitaron responsabilidad, prudencia y humanidad a la hora de informar sobre temas relacionados con la salud de una persona.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
10 de 16

La preocupación por Jorge Messi había aumentado en los últimos días luego de que diversos medios argentinos informaran que enfrentaba un problema de salud importante.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
11 de 16

Incluso, algunos periodistas vincularon el emotivo llanto de Messi durante el Mundial con la situación que atraviesa su padre.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
12 de 16

Tras la ola de críticas recibidas, Florencia Peña publicó un mensaje de disculpas dirigido a la familia Messi y a la audiencia.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
13 de 16

La conductora afirmó que sentía una profunda vergüenza por haber sido el vehículo de una información incorrecta que terminó causando dolor a los familiares.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
14 de 16

Peña explicó que el dato le fue entregado durante la transmisión como una información supuestamente verificada por la producción del programa y que ella confió en esa confirmación.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
15 de 16

Sin embargo, reconoció que también era responsable por haber difundido la noticia y asumió públicamente su parte en el error.
Periodista que anunció muerte del padre de Messi rompe el silencio y revela por qué lo hizo
16 de 16

Como consecuencia de la controversia, Florencia Peña anunció que decidió dar un paso al costado y finalizar su participación en Luzu TV, reiterando sus disculpas a la familia de Messi por el difícil momento generado por la falsa información.
Cargar más fotos