Mundial 2026, el peor torneo de Conmebol desde 2002; solo Argentina sobrevive

Con la eliminación de Colombia en manos de Suiza, Conmebol se quedó con un solo representante para los Cuartos de Final del Mundial 2026, algo que no ocurría desde hace ya 24 años.
El gol de Enzo Fernández ante Egipto, el número 3,000 en la historia de los mundiales, mantiene vivas las opciones del bicampeonato sudamericano.
Y aunque la albiceleste hizo su tarea, las demás selecciones de Conmebol (Uruguay, Ecuador, Paraguay, Brasil y Colombia) quedaron muy lejos de cumplir con las expectativas.
Comenzando por Uruguay, que se despidió en la Fase de Grupos con apenas dos de nueve puntos, acabando con el ciclo de Marcelo Bielsa.
Ya en 16avos de final, Ecuador fue superado por el escenario, incapaz de competirle a México; y dijo adiós al torneo con un marcador de 2-0.
Después de lograr una de las tantas "utopías imposibles" de Gustavo Alfaro ante Alemania, la Francia de Didier Deschamps derrotó a Paraguay con un solitario gol de Kylian Mbappé en Octavos de Final.
Misma instancia en la que Brasil dijo adiós al Mundial 2026, derrotados nuevamente por una selección europea, la sexta en fila desde Alemania 2006.
Finalizando con Colombia, que también se despidió del presente campeonato mundial en una dolorosa tanda de penales contra Suiza.
Con esto, son seis las selecciones europeas que jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026, caso contrario al continente americano, que contará con un solo representante entre las ocho mejores naciones del torneo, algo que no sucedía desde Corea y Japón 2002, cuando Brasil se alzó con el título.
¿Podrá Argentina repetir la hazaña lograda por Brasil en 2002 o Europa sumará un Mundial más a sus vitrinas?