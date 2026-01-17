Penal regalado a Real Madrid, Kervin ausente con Levante, jugador llora y cariñitos a Vini

El Real Madrid no tuvo una buena semana y su afición se cargó en contra de los jugadores en el partido ante el Levante que pese a que ganaron, no se mostraron nada contentos
El Real Madrid volvió a ganar luego de haber perdido la Supercopa de España ante Barcelona y de ser eliminado de la Copa del Rey por Albacete, todo en una semana.
Los jugadores no tuvieron un buen recibimiento de la afición blanca en el Bernabéu y uno de los afectados fue el brasileño Vinícius, quien según en la imagen estaba llorando, y el inglés Jude Bellingham siendo los más señalados.
Losaficionados gritarons a los jugadores desde que llegaban en el autobús al escenario deportivo, luego en la previa del partido, luego cuando calentaban, 11 titular y durante el juego.
Cuando Vinícius Jr y Bellingham tocaban la pelota, el abucheo era mayor, fueron los más cargados por la afición blanca.
Además, justo antes de comenzar un encuentro en el que se extendieron los pitos, y ya sin el himno en la megafonía, la pitada pasó a un primer plano y se vieron pañuelos en la grada como signo de desaprobación.
Un recibimiento hostil del que tampoco se libró Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien escuchó gritos por una parte de la afición, muy lejos de ser mayoritaria, pidiendo su “dimisión”.
Otras de las grandes ausencias de este día fue la del hondureño Kervin Arriaga, quien no tuvo minutos en el encuentro donde Levante cayó 2-0 y sigue en puesto de descenso.
Sin embargo, todo apunta a que el hondureño cambiará de liga en los próximos días.
Para ser más especificos al Genoa de Italia. "El Genoa es el equipo que más fuerte está pujando por Kervin Arriaga. Presentaron una oferta que supera los 5 millones de euros. Es una opción muy real que terminé en el equipo italiano en este mercado de invierno", dijo German Múñoz de El Chiringuito a ICN Sports.
El primer tiempo el Real Madrid salió dormido, pero en el complemento tuvo que aparecer el de siempre esta temporada para desatascar el partido.
Sin embargo, en Archivo VAR especialista en jugadas polémicas aclaró que se lavaron las manos. "Mbappe se deja caeer antes de que Dela contacte con él. NO ES PENALTI"
Más allá de la polémica, el propio futbolista galo transformó para seguir a gol por partido en Liga -19 tantos en 19 encuentros- y sumar, en total, 30 en 26 partidos esta temporada.
Una afición que, durante el encuentro, tuvo a Vinícius muy presente debido a su mal rendimiento.
Constantemente silbado el brasileño, quien, al terminar el partido, fue el primero en dirigirse al banquillo, rápido, mientras por el camino recibió el cariño de Asencio y parte del cuerpo técnico.