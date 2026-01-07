Pelea entre jugadores, insólita interrupción, gol de Puskas y Olimpia celebra título ante Marathón

Olimpia venció a Marathón 1-0 y se coronó campeón del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional de Honduras. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
Las bellas chicas se robaron el show en el previa del arranque del partido.
El estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa lució abarrotado para la final entre Olimpia y Marathón.
La Ultras Fiel, barra organizada del Olimpia, se lució con este show de luces y dos mantas gigantes en apoyo a su equipo.
Los empresarios Mario Fajar Jr y Eduardo Maldonado se ubicaron en uno de los palcos del estadio Nacional.
Este fue el 11 titular de Marathón en el partido: César Samudio; Samuel Elvir, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Alexy Vega; Odín Ramos y Nicolás Messiniti.
Así salió Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennet, Emanuel Hernández, Carlos Sánchez; Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto; Yustin Arboleda y Jorge Benguché.
Los futbolistas cantaron el himno nacional previo al pitazo inicial del encuentro.
Una de las polémicas es que Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, y Pablo Lavallén, técnico del Marathón, no se saludaron previo al inicio del partido. Tras el final del juego de ida tuvieron un encontronazo con declaraciones.
El partido entre Olimpia y Marathón arrancó a las 7:00 PM.
Los Merengues fueron un poco mejores en los primeros minutos y tuvieron la oportunidad de abrir el marcador en varias ocasiones.
Clinton Bennet, jugador del Olimpia, fue el primer amonestado del partido.
Al minuto 37 se desató la polémica luego de que Alexy Vega cometiera una fuerte falta contra Jorge Álvarez.
Al volante del Olimpia no le gustó la acción y se fue a encarar al habilidoso jugador de Marathón.
Lo anterior, desató un encontronazo entre los jugadores de ambos equipos.
Said Martínez decidió sacarles amarilla a Jorge Álvarez y Alexy Vega por la pelea que protagonizaron.
El técnico de Marathón reclamó fuerte y finalmente fue advertido por el árbitro principal.
El resto del primer tiempo fue más de lo mismo. Tanto Marathón y Olimpia tuvieron ocasiones claras de abrir el marcador, pero no fueron certeros a la hora de finalizar la jugada.
José Mario Pinto fue uno de los jugadores que mejor fútbol demostró en la primera mitad del encuentro.
Olimpia y Marathón se fueron empatando 0-0 al descanso. 2-2 era el marcador global.
En el segundo tiempo el león salió con hambres desde el arranque. José Mario Pinto rompió el cerrojo verdolaga.
Tremenda acción de Jorge Álvarez que bombeó un balón a Pinto que recepcionó, eludió la marca de Samuel Elvir y con tremendo derechazo le partió en dos el marco a César Samudio.
Así celebró el "Rey del Dribling" el primer gol del partido y la ventaja para su equipo en el global.
Hasta el técnico Eduardo Espinel desató la locura y se fue a celebrar con todo su plantel de jugadores.
Al minuto 67 ocurrió un percance. Se apagaron las luces del lado derecho por sobre el techado nuevo de sol del estadio Nacional y se suspendió momentáneamente el partido.
Una cuadrilla de la ENEE revisó el percance eléctrico en el estadio Nacional.
Los capitanes de ambos equipos decidieron no seguir jugando hasta que se reanudara la luz.
A los 10 minutos de el incidente, finalmente el juego pudo se reanudado.
Jorge Benguché tuvo molestias físicas y tuvo que ser sacado en camilla del terreno de juego.
El resto del segundo tiempo fue de intento para ambos equipos, que buscaban mover el marcador.
La hinchada del Olimpia ya sentía que su equipo sería el campeón y al minuto 90 volvieron a sacar estas mantas gigantes.
Marathón terminó cayendo 1-0 (3-0 global) ante Olimpia y perdió el campeonato de Liga Nacional.
Olimpia es bicampeón del fútbol de Honduras y llega a su copa número 40 en la historia de Liga Nacional.