Partido de tiktokers se llena de chicas lindas: Milagro Flores sorprende con otras influencers

Las bellas chicas para el partido de tiktokers no podían faltar y en el estadio Olímpico de San Pedro Sula se vieron muchas
La bellezada causó furor en la previa del partido de tiktokers entre Honduras vs Brasil en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Honduras y Brasil se miden este viernes a las 7:00 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. La Bicolor tiene sed de revancha.
Los tiktokers llegan de ganar el partido anterior ante los de Nicaragua en Managua.
Las aficionadas llegaron desde temprano al escenario deportivo con la ilusión de otro triunfo de los tiktokers.
La belleza no podía faltar en este partido de tiktokers. Los hondureños van a su quinto compromiso.
¿Brasil? Esta guapa chica llegó con una camisa verda del equipo visitante de esta noche.
¿Y esta preciosa? Ella fue captada por el lente de Diario El Heraldo que está presente en otro partidazo de los tiktokers hondureños en territorio catracho.
Milagros Flores apoyando a los tiktokers en el Estadio Olímpico de SPS. Por supuesto, también apoyando a su querido Supremo.
Con esa sonrisa que pida lo que quiera esta linda chica que se robó las miradas en el estadio Olímpico en la previa del partido de tiktokers
Milagro Flores no dejó de sorprender y así fue captada. Dichoso el Supremo.
Lindas aficionadas que no les importó llegar desde temprano para tomar un mejor espacio en el escenario deportivo.
Las chicas se vieron muy feliz, querían ver jugador a sus tiktoker favorito.
Las bellas catrachas robaron suspiros en la localidad de preferencia del Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
¡Muchacha! Esta linda chica llegó bien acompañada, ni la soltaban de la mano. ¿y ella qué le mira?
