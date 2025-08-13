¡Nasralla estará! Boletos y quién es el nuevo DT para juego de tiktokers Honduras vs El Salvador

Precio de los boletos, quién será el nuevo DT de Honduras y Salvador Nasralla confirma su presencia. Esto es lo que debes saber para el juego de vuelta de los tiktokers hondureños ante El Salvador.
En el juego de ida, los tiktokers hondureños perdieron 3-2 ante los salvadoreños en el estadio Las Delicias de Santa Tecla. Por parte de Honduras marcó Davis Flow y Supremo.
El partido de vuelta será este viernes 22 de agosto a las 6:00 PM en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Los precios ya fueron anunciados.
Supremo es el organizador por parte de los tiktokers hondureños y de cara al encuentro de vuelta se han anunciado varios cambios.
Supremo y Ricky, de parte de los tiktokers salvadoreños, son los creadores del evento que fue visto por casi 300 mil personas solo en la plataforma YouTube.
De cara al juego de vuelta, la entrada costará 50 lempiras en sol y 100 lempiras en sombra y silla. Supremo dijo que en las próximas horas se anunciará dónde podrán adquirirse los tickets.
Uno de los cambios anunciados es que "El Loco de la Selva" ya no será el DT de Honduras y de inmediato se anunció a su reemplazo. "El Loco de la Selva" ahora será el presidente del equipo.
Eduardo Maldonado, dueño del medio HCH, será el nuevo técnico de la selección de tiktokers de Honduras para el encuentro de vuelta. Una noticia que ya se confirmó.
En tanto, Salvador Nasralla fue confirmado para estar y será uno de los narradores para el duelo en el Morazán de San Pedro Sula.
A Nasralla lo acompañará Rely Maradiaga en el relato del juego este viernes 22 de agosto en San Pedro Sula.
Supremo está por girar la convocatoria con algunos cambios en el listado. La mayoría de tiktokers que viajaron a El Salvador volverán a estar el 22 del presente mes.
Hay tiktokers hondureños que vienen desde Estados Unidos como David Flow, anotador de un golazo en la ida; así como Brayan Domínguez que es defensa.