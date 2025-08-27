  1. Inicio
¡Otro partido! Tiktokers de Honduras ahora enfrentarán a El Salvador en Estados Unidos

Los tiktokers de Honduras volverán a tener otro partido más ante los de El Salvador, solo que esta vez será en los Estados Unidos

  • 27 de agosto de 2025 a las 09:57
Los tiktokers de Honduras volverán a tener otro partido más ante los de El Salvador, solo que esta vez será en los Estados Unidos
Los partidos de fútbol entre tiktokers ha llevado la fiebre fuera del país. Primero fue en El Salvador, luego en San Pedro Sula y ahora se van para Estados Unidos.

La fiebre por el fútbol y el auge de las redes sociales vuelven a unirse para dar vida a otro partido de creadores de contenido de Honduras y El Salvador
Esta vez se ha programado para que sea con los que radican en los Estados Unidos.
Este tipo de encuentros ha ganado mucha emoción y alegría para los seguidores.

El primer capítulo de esta serie se vivió en el Estadio Las Delicias de El Salvador, cuando Honduras cayó 1-2 ante los cuscatlecos, dejando una sed de revancha en el pueblo catracho.
El juego denominado como 'La Gran Revancha' se disputó en San Pedro Sula, donde el Estadio Francisco Morazán fue el escenario y se llenó por completo.
En tierras catrachas, Honduras se llevó la victoria 2-1 con un golazo memorable desde larga distancia de Nolan Caleb Cruz, un creador hasta entonces desconocido
Dicho personaje se ganó el corazón del público catracho con ese tanto histórico que quedará en la memoria de los presentes.
Ahora, la historia se traslada a tierras estadounidenses, y Honduras ya ha convocado a sus figuras digitales más destacadas para representar con orgullo sus colores.
El equipo catracho estará comandado por La Taflo y Dj Napo.
Entre los creadores convocados destacan también Luis Fajardo, Nicolles Oficial, Wilson Patepluma y Boliche, todos con una fuerte presencia en TikTok y redes sociales.
También figuran Kevin Umaña, Big Nango, Anthony Lemus, Machetillo y Andre Guilex, quienes se han ganado el cariño del público en las plataformas.
El equipo se completa con la participación de Jossiel, La Hermana 504, El RudeBoy, Cristian Ramírez, Jairo El Más Viral, Waldo La Figura, Bungy Martínez, Frank Oficial, Mito Kaponi, Josué Roofing, René Campbell y Lidia Álvarez, ellos serán los encargados de repetir lo hecho en Honduras ante los cuscatlecos.
En el banquillo estarán como cuerpo técnico Tío Tiktokero y Masca Music, quienes tendrán la tarea de organizar al equipo y mantener el ánimo en alto para buscar otra victoria sobre los salvadoreños, esta vez en suelo norteamericano.
El duelo de tiktokers en USA se disputará el próximo sábado 27 de septiembre en el SaberCats Stadium de Houston, Texas, donde se espera un llenazo como el que se vivió en San Pedro Sula en el partido que organizó Supremo y compañía.
