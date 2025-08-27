¡Otro partido! Tiktokers de Honduras ahora enfrentarán a El Salvador en Estados Unidos

El equipo se completa con la participación de Jossiel, La Hermana 504, El RudeBoy, Cristian Ramírez, Jairo El Más Viral, Waldo La Figura, Bungy Martínez, Frank Oficial, Mito Kaponi, Josué Roofing, René Campbell y Lidia Álvarez, ellos serán los encargados de repetir lo hecho en Honduras ante los cuscatlecos.