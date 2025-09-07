Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil

El creador de contenido hondureño conocido como Supremo fue protagonista en el esperado partido de tiktokers entre Honduras y Brasil, disputado en el estadio Bruno José Daniel de São Paulo.
Su participación desde el inicio mostró la entrega con la que los hondureños encararon el encuentro.
Durante el primer tiempo, Supremo permaneció en la cancha, aportando dinámica al ataque y sumando a la estrategia del equipo.
Su papel como uno de los capitanes fue clave para generar confianza en la selección de tiktokers de Honduras.
Previo al partido, el hondureño envió un mensaje de aliento a la afición y a sus rivales. "Escuchen lo que les voy a decir a ustedes queridos amigos brasileños, dinero y miedo son dos cosas que no tenemos en Honduras", declaró.
En medio del encuentro, el creador también compartió su visión sobre el juego.
"Debemos jugar más al toque", comentó al referirse a la necesidad de buscar alternativas para alcanzar el empate. Hasta la hora de esta redacción, el marcador favorecía a Brasil con un 2-0, lo que no restó entusiasmo a los hondureños en su intento por acortar la distancia.
Supremo valoró el desempeño de ambos equipos con palabras de reconocimiento. "Muy bien, estamos parejo, ustedes juegan muy bien, ya saben son la cuna del fútbol. Los chicos están dándolo todo y yo solo juego 25 y me canso, tuve que darle la oportunidad a otro", expresó.
En el segundo tiempo, Supremo regresó a la cancha y nuevamente se involucró en las acciones ofensivas. Su persistencia lo llevó a recibir una falta en el minuto 34.
Pese a la desventaja en el marcador, el hondureño se consolidó como una de las figuras del partido, destacando por su actitud, entrega y mensajes motivadores que conectaron con la afición.