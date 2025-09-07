  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil

El creador hondureño participó activamente en el partido, dejó frases que animaron a la afición y mostró su respaldo a la selección de tiktokers, aunque el marcador favorecía a los brasileños

  • 07 de septiembre de 2025 a las 15:44
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
1 de 11

El creador de contenido hondureño conocido como Supremo fue protagonista en el esperado partido de tiktokers entre Honduras y Brasil, disputado en el estadio Bruno José Daniel de São Paulo.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
2 de 11
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
3 de 11

Su participación desde el inicio mostró la entrega con la que los hondureños encararon el encuentro.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
4 de 11

Durante el primer tiempo, Supremo permaneció en la cancha, aportando dinámica al ataque y sumando a la estrategia del equipo.

Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
5 de 11

Su papel como uno de los capitanes fue clave para generar confianza en la selección de tiktokers de Honduras.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
6 de 11

Previo al partido, el hondureño envió un mensaje de aliento a la afición y a sus rivales. "Escuchen lo que les voy a decir a ustedes queridos amigos brasileños, dinero y miedo son dos cosas que no tenemos en Honduras", declaró.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
7 de 11

En medio del encuentro, el creador también compartió su visión sobre el juego.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
8 de 11

"Debemos jugar más al toque", comentó al referirse a la necesidad de buscar alternativas para alcanzar el empate. Hasta la hora de esta redacción, el marcador favorecía a Brasil con un 2-0, lo que no restó entusiasmo a los hondureños en su intento por acortar la distancia.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
9 de 11

Supremo valoró el desempeño de ambos equipos con palabras de reconocimiento. "Muy bien, estamos parejo, ustedes juegan muy bien, ya saben son la cuna del fútbol. Los chicos están dándolo todo y yo solo juego 25 y me canso, tuve que darle la oportunidad a otro", expresó.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
10 de 11

En el segundo tiempo, Supremo regresó a la cancha y nuevamente se involucró en las acciones ofensivas. Su persistencia lo llevó a recibir una falta en el minuto 34.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Así fue la participación de Supremo en el partido de tiktokers contra Brasil
11 de 11

Pese a la desventaja en el marcador, el hondureño se consolidó como una de las figuras del partido, destacando por su actitud, entrega y mensajes motivadores que conectaron con la afición.

 Foto: Mauricio Ayala| OPSA
Cargar más fotos