Padres animan a sus pequeños y comparten su emoción en la Vuelta Infantil 2025

Ya sea haciendo ajustes de último momento, refrescando las instrucciones, o animando a sus pequeños, los padres de la Vuelta Infantil comparten una jornada deportiva amena con sus hijos.
Entre risas y abrazos, madres y padres se convierten en los principales motivadores de los pequeños ciclistas.
Este orgulloso papá anima a su pequeña desde la línea de salida, compartiendo la emoción del primer pedalazo.
Bajo el sol de la capital, los progenitores alentaron a sus hijos con carteles, aplausos y mucho cariño.
Detrás de cada pequeño ciclista hubo un padre o madre que acompañó, apoyó y creyó en el poder transformador del deporte.
La presencia de los padres y madres da seguridad a los más pequeños, que pedalearon con alegría y determinación.
Muchos padres y madres no dudan en correr junto a sus hijos, recordando que la mejor enseñanza nace del ejemplo.
Las familias participantes convirtieron la Vuelta Ciclística Infantil 2025 en una verdadera fiesta de unión y esperanza.
El apoyo incondicional de los padres impulsa a los niños a completar cada tramo con entusiasmo y confianza.
Madres y padres aprovecharon la jornada para inculcar valores de esfuerzo, compañerismo y solidaridad.
El ambiente familiar es el motor de la jornada, con padres, tíos, abuelos y hermanos que disfrutaron tanto como sus hijos.
Familias enteras acompañaron la vuelta, demostrando que el deporte también fortalece los lazos afectivos.