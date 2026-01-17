  1. Inicio
Olimpia inicia pretemporada para el Clausura 2026 y Concacaf; fichajes y los ausentes

El Olimpia que comanda el técnico uruguayo Eduardo Espinel ha comenzado su nuevo proyecto de cara al torneo Clausura y el torneo de Concacaf

El Olimpia que comanda el técnico uruguayo Eduardo Espinel ha comenzado su nuevo proyecto de cara al torneo Clausura y el torneo de Concacaf
El Olimpia ha dicho presente a su primer día de entrenamiento de la pretemporada de cara al torneo Clausura 2026 y la mayor parte llegar al CAR.
El técnico Eduardo Espinel no tuvo mucho descanso y al igual que el resto de los del CT y jugadores se presentó a la pretemporada.
En la pretemporada no solo los titulares y el resto del primer equipo se hicieron presentes, también los jugadores que buscan debutar y tener la confianza de Espinel.
Los uruguayos Facundo Queiroz y Emanuel Hernández también regresaron de sus cortas vacaciones y ya se unieron a la pretemporada
Emanuel Hernández se ganó la titularidad y renovó su contrato con los blancos por un año más.
El mediocampista Agustín Mulet no se perdió el inicio de los entrenamientos del León.
Pese a los rumores de una posible salida del Olimpia, el lateral izquierdo Carlos "Mango" Sánchez se unió a la pretemporada del Olimpia.
Edwin Rodríguez, mediocampista del León, terminó de la mejor forma el torneo Apertura tras superar la lesión y hará al 100% los trabajos de pretemporada.
Onán Rodríguez es uno de los fichajes nuevos del Olimpia, el portero llegó procedente de Real España.
José Raúl García es otra de las caras nuevas en el plantel del Olimpia y viene procedente de Lobos UPNFM tras finalizar el préstamo.
Félix García es otro de los refuerzos del Olimpia luego de culminar su préstamo con Lobos UPNFM.
Olimpia se coronó bicampeón el pasado 7 de enero derrotando en la gran final al Marathón en Tegucigalpa y ahora se enfonca en el torneo nacional e internacional.
Olimpia está contrarreloj para medirse al América en la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
El León recibe primero a las Águilas el 3 de marzo en Tegucigalpa a las 8 de la noche, la vuelta es el 11 de marzo en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.
