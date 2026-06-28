Locura en Toronto: aficionados de Canadá celebran histórico triunfo contra Sudáfrica

Canadá agregó este domingo un nuevo capitulo a su mejor historia de participaciones en los mundiales al eliminar a Sudáfrica por 0-1 con un gol en los 92 minutos y avanzar a los octavos de final, donde se citará con Países Bajos o Marruecos. Ante los resultados, los aficionados se unieron en una gran celebración en las principales calles del país. A continuación las imágenes.