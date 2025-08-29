Nuevos fichajes en Real Madrid y Barcelona; Garnacho y Simons cambian de equipo en Europa

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró que Dani Ceballos, quien rechazó el miércoles, tras días de negociación, su marcha al Olympique de Marsella, finalmente “se queda” en el equipo y que está “contento” de que el centrocampista español permanezca en el club. “Hablé el otro día con Dani. Esta situación se ha resuelto de la manera que se queda. No cambia nada lo que pienso de él. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté aquí” comentó en rueda de prensa.