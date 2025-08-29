Nuevos fichajes en Real Madrid y Barcelona; Garnacho y Simons cambian de equipo en Europa

El mercado de fichajes internacional está al rojo vivo a pocos días de su cierre. Estos son los últimos movimientos que se han llevado a cabo.
Rúben Amorim confirma que el Manchester United bloquea la salida de Kobbie Mainoo: "Quiero que Kobbie se quede. Necesita luchar por su puesto, y nosotros lo necesitamos. Así que eso no va a cambiar".
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró que Dani Ceballos, quien rechazó el miércoles, tras días de negociación, su marcha al Olympique de Marsella, finalmente “se queda” en el equipo y que está “contento” de que el centrocampista español permanezca en el club. “Hablé el otro día con Dani. Esta situación se ha resuelto de la manera que se queda. No cambia nada lo que pienso de él. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté aquí” comentó en rueda de prensa.
El Tottenham Hotspur confirmó este viernes el fichaje del atacante neerlandés del RB Leipzig Xavi Simons, por 51 millones de libras (60 millones de euros). Simons, que era objetivo del Chelsea también, reforzará el ataque de los de Thomas Frank después de que el coreano Heung-min Son se haya marchado a la MLS este verano, James Maddison se perderá gran parte de la temporada por una lesión de rodilla y que el Arsenal les quitara el fichaje de Eberechi Eze en el último momento.
La 'operación Fermín', es decir, el intento del Chelsea por fichar al barcelonista Fermín López, pasa por cuadrar las ventas en la última semana de fichajes, debido a las reglas del 'fair play' financiero en el fútbol inglés. Los 'Blues' recibieron una sanción de 31 millones de euros por parte de la UEFA en julio por romper las reglas del 'fair play' financiero, además de ser avisados de que si reincidían en los próximos cuatro años deberían pagar 60 millones adicionales.
Según informa L'Equipe, el Aston Villa, el PSG y Marco Asensio estarían buscando la mejor fórmula para que el español se quede en Birmingham de forma permanente. Como apunta este citado diario galo, Monchi habría presentado una oferta de unos 15 millones de euros, aunque los parisinos piden 20.
Como ha presentado una oferta € 28M al AC Milan por Álex Jiménez. El Milan aún no lo ha aceptado porque quiere más. El Bournemouth también está detrás del jugador, pero su oferta es menor que la del Como, informa TuttoMercato.
Nkunku, a punto. El delantero galo ya se encuentra en Italia para pasar el reconocimiento médico previo a convertirse en nuevo jugador del Milan. Se prevé que esta misma tarde firme como rossonero.
Azpilicueta es nuevo jugador del Sevilla. El español llega como agente libre tras finalizar contrato con el Atlético de Madrid y firma hasta 2026 con opción a otra.
Alejandro Garnacho ha llegado a Londres mientras Chelsea y Manchester United han firmado todos los documentos. El acuerdo se ha cerrado entre clubes por 40 millones de libras más una cláusula de reventa del 10 %. Después del reconocimiento médico, Garnacho firmará su contrato de siete años con el Chelsea.
Florian Plettenberg informa que el Bayern explora opciones para reforzar su banda izquierda y ha puesto el ojo en Tyrique George, joven de 19 años del Chelsea. Esta búsqueda se suma al interés pot Nicolas Jackson.
El Villarreal y Denis Suárez han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del futbolista gallego, quien queda así desvinculado oficialmente del club.
The Athletic informa que el Elche está en conversaciones con el Manchester United para cerrar un acuerdo por Tyrell Malacia. Lo más probable es que sea un préstamo.
Según informa la COPE, el Elche está en la fase final de negociación para cerrar el fichaje de Hakim Ziyech, ajustando los últimos detalles del contrato con el jugador.
Fabregas explica la marcha de Cutrone al Parma: "Solo puedo agradecer a Cutrone. Si juega con regularidad, puede marcar entre 10 y 12 goles. Hizo posible nuestro ascenso. Dio la vida cada día, pero quiere ir al Mundial. No puedo garantizar quién jugará aquí o no. Tiene una gran mentalidad y quiere ir y demostrar su valía para ser convocado a la selección".
Marsella trabaja en un acuerdo para fichar a Oleksandr Zinchenko del Arsenal, informa David Ornstein.
OFICIAL. Crystal Palace ha fichado al extremo español, procedente del Villarreal, Yeremy Pino (22), llega por un precio de £26M, firmando por 5 temporadas hasta Junio del 2030.
El Deportivo Alavés ha anunciado el fichaje de Denis Suárez, quien se incorpora al club babazorro con un contrato hasta junio de 2027.
El centrocampista del Inter Davide Frattesi ha aceptado los términos personales con el Newcastle y las negociaciones entre los dos clubes están bien encaminadas, según indican en Italia.
Facundo Buonanotte se unirá al Chelsea procedente del Brighton en un contrato de préstamo sin opción de compra, según varios informes. Anteriormente, se informó que Julio Enciso se unirá al club hermano del Chelsea, Estrasburgo, con un posible traspaso a los Blues en el futuro.
El Benfica informó este viernes que llegó a un acuerdo preliminar con el Fenerbahçe para el traspaso del extremo internacional turco Kerem Aktürkoglu, por 22,5 millones de euros. En un breve comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, el Benfica añadió que el valor del traspaso podría ascender a 25 millones en función de determinados objetivos.
El Tottenham se pone en contacto con el Manchester City por Manuel Akanji. El AC Milan también está en conversaciones para fichar al defensa, dispuesto a pagar 15 millones de libras pero aún en conversaciones sobre términos personales.
Roma consiguió de Liverpool, el préstamo de Kostas Tsimikas hasta junio de 2026, de acuerdo a información de Fabrizio Romano.
Andreas Christensen interesa en Italia. El AC Milán se ha interesado en central del Barça para terminar de apuntalar y reforzar su defensa para la próxima temporada. El problema es que Hansi Flick se ha plantado y no quiere que el polivalente Christensen abandone el conjunto blaugrana.
Dobyk al AC Milan y Santi Giménez a la Roma. Según dicen desde Italia, tanto el AC Milan como la Roma están en negociaciones para el intercambio de jugadores, a pesar del fichaje de Nkunku por el conjunto rossoneri. Para poder desbloquearse la operación en caso de que el mexicano acepte la cesión.
El lateral Gerard Martín ya figura como inscrito para la primera plantilla del Barcelona en la página oficial de LaLiga, por lo que podrá entrar en la convocatoria del partido del próximo domingo que el equipo azulgrana disputará contra el Rayo Vallecano. El defensa catalán, que se perdió las dos primeras jornadas de la competición al no estar registrado en la competición, será una de las novedades del Barça para jugar en Vallecas.