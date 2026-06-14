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Mundial 2026: Shin Fujiyama sorprende, lindas chicas son sensación y Japón celebra ante Países Bajos

Las postales que dejó el empate 2-2 de Países Bajos ante Japón

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 16:06
Mundial 2026: Shin Fujiyama sorprende, lindas chicas son sensación y Japón celebra ante Países Bajos
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Shin Fujiyama enloqueció y las bellas chicas sorprendieron. Así se vivió el empate 2-2 de Japón ante Países Bajos.

Fotos: EFE.
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Este aficionado japonés sorprendió al posar con este letrero. "Gracia a mi esposa por mi viaje al Mundial".

 Sebastián Mariscal / EFE
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Cientos de aficionados asiáticos hicieron el viaje hasta Estados Unidos para apoyar a su selección.

Sebastián Mariscal / EFE
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Los holandeses también estuvieron en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).

Kenneth Fernandez / EFE
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Las lindas aficionadas se robaron las miradas en el recinto deportivo.

Cortesía redes sociales.
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El filántropo Shin Fujiyama estuvo apoyando a su selección desde Honduras junto a su esposa y bella hija.

Shin Fujiyama.
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En el desarrollo el juego, Países Bajos y Japón empataron 2-2 en un vibrante duelo del Grupo F del Mundial 2026.

 ALBERT PENA / EFE
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El primer tiempo estuvo marcado por la falta de intensidad y escasas oportunidades de gol.

 ALBERT PENA / EFE
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Los neerlandeses dominaron la posesión, pero tuvieron dificultades para superar la ordenada defensa japonesa.

ALBERT PENA / EFE
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Cody Gakpo y Donyel Malen generaron las ocasiones más claras para el equipo dirigido por Ronald Koeman.

 Kenneth Fernandez / EFE
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Japón apenas inquietó el arco rival antes del descanso y Take Kubo pasó desapercibido.

Sebastián Mariscal / EFE
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En la segunda mitad, Virgil van Dijk abrió el marcador con un certero cabezazo tras una jugada a balón parado.

 Foto: EFE.
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La respuesta japonesa fue inmediata gracias a un potente remate de Keito Nakamura que significó el 1-1.

Sebastián Mariscal / EFE
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Crysencio Summerville volvió a adelantar a Países Bajos con un gran disparo cruzado.

 Sebastián Mariscal / EFE
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Cuando parecía que los europeos se quedarían con la victoria, Japón volvió a reaccionar pese a la salida lesionado de Kubo.

 Sebastián Mariscal / EFE
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Ogawa, aprovechando un rebote tras un cabezazo de Kamada, anotó el definitivo 2-2 y premió la tenacidad y resiliencia del conjunto asiático

 Kenneth Fernandez / EFE
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El portero Zion Suzuki de Japón causó curiosidad. Nació en Newark, Nueva Jersey (EE. UU.), de padre ghanés y madre japonesa. Al contar con triple nacionalidad, decidió representar deportivamente a Japón, país donde creció desde su infancia

 Kenneth Fernandez / EFE
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Países Bajos se fue triste porque sabe que el empate no era el plan incial.

Sebastián Mariscal / EFE
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Japón lo celebró con todo.

Sebastián Mariscal / EFE
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Shin Fujiyama explotó de alegría con el empate de su país.

Shin Fujiyama.
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Así posó en sus redes sociales.

Shin Fujiyama.
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