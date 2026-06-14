Mundial 2026: Shin Fujiyama sorprende, lindas chicas son sensación y Japón celebra ante Países Bajos

Shin Fujiyama enloqueció y las bellas chicas sorprendieron. Así se vivió el empate 2-2 de Japón ante Países Bajos.
Este aficionado japonés sorprendió al posar con este letrero. "Gracia a mi esposa por mi viaje al Mundial".
Cientos de aficionados asiáticos hicieron el viaje hasta Estados Unidos para apoyar a su selección.
Los holandeses también estuvieron en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).
Las lindas aficionadas se robaron las miradas en el recinto deportivo.
El filántropo Shin Fujiyama estuvo apoyando a su selección desde Honduras junto a su esposa y bella hija.
En el desarrollo el juego, Países Bajos y Japón empataron 2-2 en un vibrante duelo del Grupo F del Mundial 2026.
El primer tiempo estuvo marcado por la falta de intensidad y escasas oportunidades de gol.
Los neerlandeses dominaron la posesión, pero tuvieron dificultades para superar la ordenada defensa japonesa.
Cody Gakpo y Donyel Malen generaron las ocasiones más claras para el equipo dirigido por Ronald Koeman.
Japón apenas inquietó el arco rival antes del descanso y Take Kubo pasó desapercibido.
En la segunda mitad, Virgil van Dijk abrió el marcador con un certero cabezazo tras una jugada a balón parado.
La respuesta japonesa fue inmediata gracias a un potente remate de Keito Nakamura que significó el 1-1.
Crysencio Summerville volvió a adelantar a Países Bajos con un gran disparo cruzado.
Cuando parecía que los europeos se quedarían con la victoria, Japón volvió a reaccionar pese a la salida lesionado de Kubo.
Ogawa, aprovechando un rebote tras un cabezazo de Kamada, anotó el definitivo 2-2 y premió la tenacidad y resiliencia del conjunto asiático
El portero Zion Suzuki de Japón causó curiosidad. Nació en Newark, Nueva Jersey (EE. UU.), de padre ghanés y madre japonesa. Al contar con triple nacionalidad, decidió representar deportivamente a Japón, país donde creció desde su infancia
Países Bajos se fue triste porque sabe que el empate no era el plan incial.
Japón lo celebró con todo.
Shin Fujiyama explotó de alegría con el empate de su país.
Así posó en sus redes sociales.