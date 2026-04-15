Mundial 2026: el posible retiro de Irán le abriría la puerta a Italia

La selección de Italia aún podría jugar el Mundial 2026. Conozca por qué la tetracampeona del mundo podría tomar el lugar de Irán.
Han pasado dos semanas del fracaso de Italia rumbo al Mundial 2026 y en ese lapso de tiempo se ha visto un auténtico terremoto en el "calcio" con las salidas del presidente de la Federación, el técnico Gennaro Gattuso y Gianluigi Buffon, jefe de delegación de la "Azzurra".
Por tercera edición consecutiva, la histórica Italia de Giuseppe Meazza, Paolo Rossi, Roberto Baggio o Andrea Pirlo se quedó afuera de un Mundial, sin embargo, la tetracampeona del mundo aún tendría una última carta para estar en United 2026.
Ante la posibilidad de que Irán se retire del Mundial, en vista de su conflicto militar con Estados Unidos e Israel, los italianos podrían ocupar el lugar de la República Islámica en el torneo, de acuerdo con el reporte de medios locales.
Si Irán finalmente decide no jugar el Mundial, una posibilidad que ha crecido después de que la FIFA no cediera a su petición de trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, el máximo organismo del fútbol puede designar a un sustituto a discreción.
La opción de Italia podría ser una de las más viables, ya que de las selecciones no clasificadas es la mejor ubicada en el ranking FIFA. "La Nazionale" ocupa el puesto 12.
Italia tiene opciones remotas de quedarse con ese cupo por esa vía, aunque también existe la posibilidad de que el lugar de Irán sea ocupado por otra selección asiática.
Otra posibilidad que estaría contemplando la FIFA es disputar una repesca excepcional en la que participarían dos selecciones europeas, probablemente Italia y Dinamarca, las dos mejor posicionadas en el ranking, y dos asiáticas.
De momento no existe una postura oficial de Irán. La FIFA se mantiene al tanto de la evolución de la situación en Medio Oriente para definir los últimos detalles sobre la participación de los persas.
No obstante, la decisión de que Italia sea la que reemplace a Irán no solo recae en Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya que tendría que someterlo a votación ante el Consejo de la FIFA, el principal órgano de la institución.
La resolución tiene que darse con suficiente antelación al inicio del torneo y el reglamento fija sanciones contra los países que se retiren a menos de 30 días del inicio del campeonato, por lo que la fecha límite para definir estos aspectos sería el 12 de mayo.
En Italia no descartan la posibilidad de jugar el Mundial 2026 a pesar de que en las últimas semanas la Federación ha vivido un auténtico terremoto con la eliminación ante Bosnia y Herzegovina.