"Locura total", así recibieron colombianos a su selección en Ciudad de México

El centrocampista James Rodríguez, quien jugó en México con el León, y los delanteros Luis Díaz y Luis Javier Suárez, principales figuras de ataque, estuvieron entre los más animados en el viaje desde Guadalajara y en el traslado al hotel en la zona de Santa Fe, noroeste de la ciudad. Al llegar al lugar donde dormirán, fueron recibidos por numerosos aficionados que gritaron el nombre de varios jugadores.