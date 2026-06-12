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Los jugadores de República del Congo deslumbraron al llegar al Mundial 2026 con estilo felino

La selección de República Democrática del Congo aterrizó en EE UU con trajes inspirados en el leopardo, símbolo nacional que vistieron hasta en los maletines

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 12:56
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La Selección de República Democrática del Congo llegó a los Estados Unidos para competir en el Mundial 2026. Su reciente arribo no pasó desapercibido, y no precisamente porque regresan a un torneo 52 años después, sino por su impecable vestimenta. A continuación los detalles.

Foto: Instagram Arthur Masuaku
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Todo el equipo lució trajes formales oscuros de corte impecable, con solapas y estampado de leopardo, el símbolo nacional de su país.

 Captura de pantalla
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Cada jugador y miembros del equipo complementó su vestimenta con maletines personalizados y accesorios con el mismo patrón felino, acaparando miradas por todos lados.

Foto: Instagram Steve Kapuadi
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La última vez que esta selección participó en un Mundial fue en 1974. Sin embargo, a más de medio siglo están de regreso para volver a competir en la Copa Mundial de la FIFA, y con qué estilo.

Foto: Instagram Gedeon Kalulu
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El equipo de República del Congo es liderada por el técnico francés, Sébastien Desabre, quien conduce a una nómina de jugadores con experiencia en el fútbol de alto nivel. En el arco estarán Lionel Mpasi, Timothy Fayulu y Mathieu Epolo.

 Foto: Instagram Arthur Masuaku
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La línea defensiva la conforman Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Joris Kayembe, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Dylan Batubinsika y Gédéon Kalulu, una zaga con experiencia en torneos de primer nivel europeo.

 Foto: Instagram Arthur Masuaku
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En el mediocampo, Desabre cuenta con Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Nathanaël Mbuku, Brian Cipenga y Gaël Kakuta.

 Foto: Instagram Gedeon Kalulu
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Para la línea de ataque estarán Meschack Elia, Théo Bongonda, Yoane Wissa, Fiston Mayele, Cédric Bakambu y Simon Banza.

Foto: Instagram Gedeon Kalulu
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Su debut en el torneo está programado para el próximo miércoles 17 de junio, se medirá ante la selección de Portugal en el NRG Stadium de Houston.

 Foto: Instagram
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El equipo llegó con grandes expectativas para este Mundial. Cristiano Ronaldo y compañía serán su primer obstáculo para la selección que llegó sin complejos, tal y como lo demostraron con su atuendo.

Foto: Instagram Mbemba
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Por su parte, usuarios de redes sociales no dudaron en opinar sobre el look de los jugadores. "Denle la copa del mundo al mejor outfit"."Un príncipe en Nueva York, entendida la referencia". "Como destacaron con esa facha". "Un príncipe en NY remake". "Ojalá así jueguen como se visten", son algunos de los diversos comentarios.

Foto: Instagram Chombelva
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El encuentro entre Portugal y República Democrática del Congo será en punto de las 11:00 de la mañana, según indica la programación para la fase de grupo K.

Captura de pantalla Instagram
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