Mundial 2026: Estados Unidos intervino por la madre de Vozinha tras su emotiva confesión

Vozinha conoce la decisión final de Estados Unidos con la visa de su madre. Lo que le revelaron en las últimas horas al famosos portero.
Vozinha es el arquero titular de la selección de Cabo Verde y uno de los futbolistas más queridos y respetados en la historia de ese país africano.
El guardameta, cuyo nombre real es Josimar Dias, ha dedicado gran parte de su carrera a defender los colores de la selección caboverdiana en competencias internacionales.
A sus 40 años, Vozinha representa la experiencia y el liderazgo dentro de un equipo que está viviendo el momento más importante de su historia deportiva.
Durante años fue una pieza clave para que Cabo Verde creciera futbolísticamente y pudiera competir de mejor manera frente a selecciones de mayor tradición.
Aunque ya era conocido en África, su nombre alcanzó una dimensión mundial durante la Copa del Mundo de 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El portero se convirtió en una de las grandes sensaciones del torneo gracias a su extraordinaria actuación en el debut mundialista de Cabo Verde.
Vozinha fue la gran figura del empate 0-0 frente a España, una de las selecciones favoritas para conquistar el campeonato.
Sus reflejos, seguridad bajo los tres palos y varias atajadas espectaculares evitaron que los españoles pudieran romper el marcador.
La actuación del experimentado guardameta sorprendió a millones de aficionados que esperaban una victoria cómoda de España ante la modesta selección africana.
Tras el partido, las imágenes de sus intervenciones se hicieron virales y numerosos medios internacionales destacaron su historia de esfuerzo y perseverancia. Ahora suma millones de seguidores en redes sociales.
Sin embargo, más allá de lo deportivo, Vozinha también llamó la atención por una situación familiar que compartió después del encuentro.
El arquero reveló que su madre no había logrado obtener una visa para viajar a Estados Unidos y acompañarlo en este momento tan especial de su carrera.
Sus declaraciones generaron una ola de solidaridad y el caso llegó hasta importantes figuras de la política estadounidense.
El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, informó que habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, para buscar una solución al problema.
Gracias a esas gestiones, la madre de Vozinha recibirá la visa para ingresar a Estados Unidos, tendrá exonerados los costos del trámite y podrá viajar para ver a su hijo en el próximo partido de Cabo Verde ante Uruguay, cumpliendo así uno de los deseos más emotivos que dejó el Mundial.