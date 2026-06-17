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Mundial 2026: Estados Unidos intervino por la madre de Vozinha tras su emotiva confesión

El arquero reveló que su madre no había logrado obtener una visa para viajar a Estados Unidos

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 10:29
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Vozinha conoce la decisión final de Estados Unidos con la visa de su madre. Lo que le revelaron en las últimas horas al famosos portero.

Fotos: Cortesía.
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Vozinha es el arquero titular de la selección de Cabo Verde y uno de los futbolistas más queridos y respetados en la historia de ese país africano.
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El guardameta, cuyo nombre real es Josimar Dias, ha dedicado gran parte de su carrera a defender los colores de la selección caboverdiana en competencias internacionales.
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A sus 40 años, Vozinha representa la experiencia y el liderazgo dentro de un equipo que está viviendo el momento más importante de su historia deportiva.
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Durante años fue una pieza clave para que Cabo Verde creciera futbolísticamente y pudiera competir de mejor manera frente a selecciones de mayor tradición.
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Aunque ya era conocido en África, su nombre alcanzó una dimensión mundial durante la Copa del Mundo de 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
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El portero se convirtió en una de las grandes sensaciones del torneo gracias a su extraordinaria actuación en el debut mundialista de Cabo Verde.
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Vozinha fue la gran figura del empate 0-0 frente a España, una de las selecciones favoritas para conquistar el campeonato.
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Sus reflejos, seguridad bajo los tres palos y varias atajadas espectaculares evitaron que los españoles pudieran romper el marcador.
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La actuación del experimentado guardameta sorprendió a millones de aficionados que esperaban una victoria cómoda de España ante la modesta selección africana.
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Tras el partido, las imágenes de sus intervenciones se hicieron virales y numerosos medios internacionales destacaron su historia de esfuerzo y perseverancia. Ahora suma millones de seguidores en redes sociales.
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Sin embargo, más allá de lo deportivo, Vozinha también llamó la atención por una situación familiar que compartió después del encuentro.
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El arquero reveló que su madre no había logrado obtener una visa para viajar a Estados Unidos y acompañarlo en este momento tan especial de su carrera.
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Sus declaraciones generaron una ola de solidaridad y el caso llegó hasta importantes figuras de la política estadounidense.
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El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, informó que habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, para buscar una solución al problema.
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Gracias a esas gestiones, la madre de Vozinha recibirá la visa para ingresar a Estados Unidos, tendrá exonerados los costos del trámite y podrá viajar para ver a su hijo en el próximo partido de Cabo Verde ante Uruguay, cumpliendo así uno de los deseos más emotivos que dejó el Mundial.
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