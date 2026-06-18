"¿Eres jugador?": Futbolista de España no podía ingresar al entreno de la Selección porque no lo conocían

Inimaginable. Un futbolista de la Selección de España no podía ingresar al entreno del combinado español en Estados Unidos porque no lo conocían. Sí, como lo leíste, no era conocido. ¿Quién es y cómo se dio esto?
Se trata del delantero Borja Iglesias, quien es futbolista del Celta Vigo y tiene actualmente 33 años.
Borja Iglesias es uno de los delanteros que Luis de la Fuente decidió llevar a la Copa del Mundo.
Todo se dio cuando el jugador llegó a la sede del entreno ya que había tenido libre junto al demás plantel, llegó por su cuenta y pasó un incómodo momento.
El Chiringuito, medio de España, compartió imágenes del atacante junto con sus acompañantes tratando de regresar antes de la hora prevista mientras La Roja se prepara en Tennessee.
Y es que la seguridad estadounidense no supo que se trataba de uno de los futbolistas. Incluso le preguntaron si era futbolista y tuvo que hacer llamadas.
"Sí, soy jugador", le dijo a la seguridad, pero no le creyeron en primera instancia y llamó al staff de la selección española.
Para poder acceder, tuvo que recurrir a la seguridad privada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y así se le permitiera la entrada luego de salir a comer con su pareja y otras personas en un hotel cercano.
Momento cuando Borja Iglesias tuvo que hacer las llamadas porque la seguridad no creía que fuese jugador de la Selección de España.
Los jugadores de la selección española disfrutaron este miércoles de su día libre con diferentes actividades, esto a horas del juego ante Arabia Saudita.