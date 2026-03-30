Mundial 2026: 12 selecciones pelean los últimos seis cupos a la Copa del Mundo este martes

Este martes 31 de marzo se definirán los últimos seis clasificados al Mundial 2026. 12 selecciones buscarán los últimos cupos, cuatro en Europa y dos entre Concacaf, Conmebol, Asia y África. ¿Quiénes disputarán estos últimos seis boletos?
El Mundial 2026 se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Iniciando el certamen en Ciudad de México y concluyendo en Nueva York, EE UU. ¿Cómo se jugarán los repechajes?
Bolivia busca volver a un Mundial tras hacerlo en EE UU 94. Vienen de eliminar ya en el repechaje a Surinam y se medirán ante Iraq en Monterrey.
Iraq por su mejor posición en el ranking FIFA ya solo esperó al ganador de Bolivia vs Surinam. Buscan su segunda participación en un Mundial tras la Copa del Mundo del 86. El ganador irá al grupo de Francia, Senegal y Noruega.
Jamaica quedó como la única viva de Concacaf en el repechaje al eliminar a Nueva Caledonia de Oceanía por apenas 1-0. Jugarán en Guadalajara y quieren regresar a un Mundial tras Francia 98.
El rival de Jamaica será la República Democrática del Congo, que solo esperó al ganador por su mejor posición en el ranking FIFA. En la ronda previa del repechaje en su continente dejaron fuera a Nigeria y quieren volver a una justa mundialista tras Alemania 74 cuando se llamaban Zaire.
Pasamos a las eliminatorias de la UEFA donde hay cuatro cupos disponibles. Bosnia y Herzegovina eliminó en la fase previa a Gales de visita mediante lanzamientos de penales. Ahora recibirán a Italia en Sarajevo y el ganador irá a la Copa del Mundo.
Italia busca volver a la Copa del Mundo tras varias ausencias en las últimas ediciones. Les toca visitar a Bosnia y quien gane irá al grupo de Canadá, Suiza y Qatar. Los italianos eliminaron previamente a Irlanda del Norte con marcador de 2-0.
Suecia viene de derrotar de visita 3-1 a Ucrania y ahora se medirá de local ante la Polonia de Robert Lewandowski, el duelo será en Estocolmo.
Polonia hizo lo propio ante Albania al ganarles 2-1 y ahora deberá definir el boleto de visita vs Suecia. El ganador irá al grupo de Países Bajos, Japón y Túnez.
Kosovo dio la gran sorpresa y sueña con su primer Mundial. Viene de eliminar de visita a Eslovaquia con marcador de 4-3 y ahora definirá el boleto a United 2026 de local.
El rival de Kosovo será Turquía, que no va al Mundial desde Corea-Japón 2002. Los turcos dejaron fuera a Rumania con marcador 1-0 y quien gane irá al grupo de Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Cerramos con la última llave que medirá a República Checa, nación que dejó fuera en la fase previa a Irlanda mediante la tanda de penales. Ahora les tocaré definir en casa en la ciudad de Praga.
El rival de los checos será Dinamarca, que viene de eliminar 4-0 a Macedonia del Norte. El ganador entre Dinamarca y República Checa irá al grupo de México, Corea del Sur y Sudáfrica.