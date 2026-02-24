  1. Inicio
Muerte de "El Mencho" pone a exfutbolista como el tercero más buscado del mundo: ¿Quién es?

Se comparó con David Beckham y pagó por cumplir su sueño en el fútbol, hoy es conocido por su condición de prófugo internacional

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 15:58
1 de 15

Fue futbolista y hoy figura como el tercer hombre más buscado del mundo tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (El Mencho). Te contamos quién es.

 Fotos: Cortesía.
2 de 15

Se trata del paraguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera de 33 años de edad.
3 de 15

Cuando llegó al Deportivo Capiatá en 2021, pocos entendían cómo un jugador de 31 años, sin trayectoria profesional sólida, recibía la camiseta número 10.
4 de 15

El uruguayo cumplía así su sueño tardío de ser futbolista profesional, financiando al club y asegurándose un lugar en el once titular.
5 de 15

Su presencia llamaba la atención no solo por su bajo rendimiento en la cancha, sino porque llegaba a entrenar en este Lamborghini plateado.
6 de 15

En el camerino era intocable: compañeros y entorno sabían que aportaba dinero extra y pagaba salarios, lo que hacía imposible relegarlo al banquillo.
7 de 15

El entonces entrenador Jorge Núñez reveló que cuando intentó dejarlo fuera, el plantel le pidió que no lo sacara del equipo.
8 de 15

Marset invertía en la infraestructura del club, pero su desempeño deportivo nunca estuvo a la altura de la Primera División paraguaya.
9 de 15

Tras su repentina desaparición de Paraguay, reapareció en Bolivia vinculado al club Los Leones El Torno FC, donde volvió a jugar, ahora con el dorsal 23 en honor a David Beckham.
10 de 15

Su historia en el fútbol terminó abruptamente cuando también dejó ese equipo en medio de investigaciones por narcotráfico.
11 de 15

Mientras su sueño deportivo se desmoronaba, su nombre comenzaba a figurar en expedientes internacionales por lavado de dinero y tráfico de drogas.
12 de 15

Con la caída de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Drug Enforcement Administration (DEA) reordenó su lista de fugitivos y colocó a Marset en el tercer puesto.
13 de 15

El exfutbolista es ahora uno de los objetivos prioritarios por su presunta participación en redes criminales que operaban entre América y Europa.
14 de 15

Las autoridades estadounidenses ofrecen hasta dos millones de dólares por información que conduzca a su captura.
15 de 15

Así, quien alguna vez se comparó con David Beckham y pagó por cumplir su sueño en el fútbol, hoy es más conocido por su condición de prófugo internacional y por estar entre los criminales más buscados del planeta.
