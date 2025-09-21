  1. Inicio
Motagua llega a Costa Rica para enfrentarse a Alajuelense en cuartos de Copa Centroamericana

Los futbolistas del Ciclón Azul se mostraron emocionados y motivados con hacer un buen trabajo el próximo martes

  • 21 de septiembre de 2025 a las 16:25
1 de 10

Motagua viajó este domingo a Costa Rica para enfrentarse a Alajuelense en cuartos de final de Copa Centroamericana. Así se vivió la salida del Ciclón Azul hacia tierras ticas.

Fotos: Motagua.
2 de 10

Se viene la semana del inicio de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 y el Motagua emprendió el vuelo hoy por la madrugada para su compromiso frente al Alajuelense.
3 de 10

El Ciclón Azul llegó en horas de la tarde a Costa Rica, de esta forma se instaló en la sede del encuentro de ida frente a los Manudos, quienes poseen el bicampeonato de la competencia internacional.
4 de 10

De la mano del entrenador español Javier López el Motagua llega con 9 partidos sin conocer la derrota, 7 de ellos por la Liga Nacional de Honduras y 2 por la Copa Centroamericana.
5 de 10

Alajuelense recibe a Motagua este martes 23 de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela. El encuentro de vuelta será una semana después en Tegucigalpa, Honduras.
6 de 10

Los futbolistas de Motagua: Luis Santamaría, Riky Zapata y Christopher Meléndez acumularon dos tarjetas amarillas en la primera fase, pero en base al reglamento para este ronda de los cuartos entran limpios.
7 de 10

Motagua no tiene ninguna baja en su plantilla para este compromiso frente al Alajuelense, donde solo uno avanzará a las semifinales y de paso obtendrá el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf. El perdedor esperará por un repechaje.
8 de 10

Tanto Motagua como Alajuelense tuvieron acción el sábado por sus respectivas ligas locales en Honduras y Costa Rica, ambos empataron 0-0 contra Juticalpa FC y Guadalupe FC.
9 de 10

La Copa Centroamericana 2025 también tendrá los enfrentamientos de los cuartos de final entre Cartaginés vs Olimpia, Plaza Amador vs Real España y Xelajú vs Sporting San Miguelito.
10 de 10

Los jugadores del Ciclón Azul se vieron contentos y se reportan listos para desarrollar un buen papel en tierras ticas.

