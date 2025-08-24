Los miles de dólares que gastará Supremo para viajar con los tiktokers hondureños a Brasil

Supremo confirmó este sábado que el próximo partido de la selección de tiktokers hondureños será ante Brasil el próximo 7 de septiembre. Revelan lo que gastarán en ese viaje.
Los partidos entre creadores de contenido se han viralizado en las últimas semanas y han tenido un auge inesperado.
Honduras y El Salvador fueron los desarrolladores de esta idea que ha rendido frutos a corto plazo.
El primer evento de este tipo se desarrolló en el estadio Las Delicias de El Salvador. En ese encuentro los locales que llevaron la victoria por marcador de 3-2.
Tras el llenazo y rotundo éxito de ese partido se decidió desarrollar la vuelta en San Pedro Sula, Honduras.
El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula estuvo a reventar y el evento dejó una recaudación de más de un millón de lempiras, de los cuales el 30% fue donado a obras de caridad.
Honduras ganó el partido por un marcador de 2-1 y alzó la copa de campeón.
Ahora todo se traslada a Brasil. Creadores de contenido hondureños y brasileños se enfrentarán en la ciudad de Sao Paulo.
Supremo, capitán y líder de la delegación catracha confirmó en redes sociales la alta suma de dinero que gastarán para viajar y encarar este partido en tierras brasileñas.
"Son 22 cipotes que van para allá, un vuelo a Brasil vale más de 1,000 dólares", reveló el creador de contenido.
Suponiendo que en la delegación catracha viajen encargados de logística y en total sean 30 personas, solo en vuelos se gastarían más de 30,000 dólares (784,272 lempiras).
Sumando gastos de hospedaje y otros insumos necesarios, el presupuesto para la selección de catracha en su viaje a Brasil superaría el millón de lempiras.
Supremo y compañía han visto a bien invertir esta cantidad de dinero para darle un poco de entretenimiento a sus seguidores.
Cabe destacar que la mayor parte de este dinero saldría de algunos patrocinios con los que cuentan los creadores de contenido catrachos.
También se confirmó que el partido de vuelta ante los brasileños se desarrollaría en territorio catracho, sede aún por confirmar.
Los tiktokers hondureños a dura prueba ante creadores de contenido brasileños.