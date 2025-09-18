Messi ya tiene arreglado su futuro; su contrato y el nuevo salario que tendrá

Lionel Messi seguirá activo en el fútbol, hay muchas posibilidades de que esté en el Mundial United 2026. El argentino tendrá un aumento en su nuevo contrato.
Lionel Messi y el Inter Miami están cada vez más cerca de firmar la renovación del jugador argentino, cuya vinculación con el club finaliza al término de esta temporada, según informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.
El astro argentino, de 38 años, y el Inter Miami están perfilando los últimos detalles de una ampliación de contrato vista con buenos ojos por ambas partes, que permitiría a Messi extender su carrera en la MLS, donde aterrizó el verano de 2023 procedente del París Saint-Germain.
Las fuentes no precisaron, sin embargo, cuál sería la duración del nuevo contrato o una fecha para su anuncio.
La renovación significaría que Messi llegaría activo a la disputa del Mundial 2026, que precisamente organiza Estados Unidos, junto con México y Canadá, y en el que Argentina defenderá el título logrado en Catar 2022.
El Inter Miami siempre ha expresado su deseo por extender la vinculación con el actual capitán de la plantilla, que abrió la puerta a la etapa más exitosa de este club de reciente fundación.
Apenas semanas después del fichaje de Messi, 'Las Garzas' levantaron su primer título oficial, la Leagues Cup, y un año después hicieron lo mismo con el MLS Supporter's Shield.
En su primera temporada completa con el Inter Miami, el año pasado, el ocho veces ganador del Balón de Oro se hizo con el MVP de la MLS, un reconocimiento que está cerca de repetir este año.
Después de varios meses de negociación, ambas partes por fin han llegado a un acuerdo dentro de un contrato que, pese a ser hasta 2028, tiene varias cláusulas.
Luego de que se cumpla la primera temporada tras la renovación, Lionel Messi podrá colgar las botas cuando él lo decida.
Además, habrá un aumento salarial a los 12 millones de dólares que actualmente gana en el Inter Miami.
De igual forma, una vez cuelgue las botas, un porcentaje mayor del club -ya tenía acordado recibir una parte al retirarse- del que son propietarios los hermanos Jorge Mas (accioista mayoritario también del Real Zaragoza) y Josep María Mas (propietarios actuales también del Real Zaragoza) y David Beckham (con una participación inferior).
Ya con el contexto bien explicado, Lionel Messi proyecta a retirarse del fútbol a los 41 años, su contrato sería hasta 2028.
Messi quiere seguir liderando un proyecto que se armó para él con fichajes como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y recientemente Rodrigo de Paul.
Leo Messi seguirá en Miami: renueva hasta 2028, cuando tendrá ya 41 años, y consigue un aumento salarial y accionarial.
Con Lionel Messi acercándose a un nuevo contrato multianual con el Inter Miami, podremos verlo debutar en Miami Freedom Park, su nuevo estadio que se inaugurará en 2026.