Fichajes: Figura del City podría salir, Barcelona prepara bombazo y futuro de Neymar

Iñigo Martínez sobre su futuro: “el contrato ni me lo planteo realmente, es una de las cosas que a uno le puede hacer el despistarse y no centrarse en lo que debe hacer. Me centro en lo mío, en el día a día. Si tiene que llegar, llegará y todos contentos, pero me centro en lo mío, que es competir al máximo y demostrar una vez más que puedo ser titular. Si llega bien y si no diré que he estado dos años en el Barça”.