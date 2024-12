MERCADO: Técnico llega a Olimpia, hondureño fichado en el extranjero y Motagua en problemas

Manuel Keosseián, histórico técnico uruguayo de Marathón, no cierra las puertas a un posible regreso al club. “Yo he estado siempre en contacto permanente con mis amigos de Marathón. Voy a ayudar al equipo, no tenga ninguna duda de que lo voy a hacer. Lo que me diga la gente y el presidente eso se hará”, dijo.