Mercado de fichajes: Dos bajas en Barcelona, Real Madrid va por Olise y 200 millones por Diomande

Tras asegurar la continuidad de la base de su proyecto deportivo, el Como ya planifica la próxima temporada con la ilusión de competir en la Champions League. El club busca equilibrar sus finanzas después de la inversión realizada por Nico Paz y, aprovechando que el argentino permanecerá un año más, lanzó una edición de colección de su camiseta firmada y enmarcada, con un precio cercano a los 500 euros.