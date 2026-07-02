Mercado de fichajes: Dos bajas en Barcelona, Real Madrid va por Olise y 200 millones por Diomande

Real Madrid y PSG van por el bombazo del mercado; Barcelona pierde a dos jugadores. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El Mónaco hizo oficial este jueves la incorporación de Mathys Detourbet, quien disputará la próxima campaña en calidad de préstamo desde el Manchester City. El extremo francés, de 19 años, fue fichado este verano por el club inglés procedente del Troyes en una operación cercana a los 25 millones de euros. Ambas instituciones forman parte del City Football Group.
El futuro de Enzo Fernández continúa sin definirse. Mientras el volante argentino concentra todos sus esfuerzos en el Mundial con su selección, su entorno analiza con discreción posibles alternativas para abandonar el Chelsea en el próximo mercado de transferencias.
Edinson Cavani puso fin a su etapa en Boca Juniors. El delantero uruguayo anunció su despedida mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde agradeció el cariño de la afición 'xeneize': "Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir", expresó.
De acuerdo con información de The Athletic, el Bournemouth mantiene negociaciones muy avanzadas para concretar el fichaje de Álvaro Rodríguez, atacante del Elche.
El Manchester City confirmó a través de un comunicado oficial que llegó a un acuerdo con el Nottingham Forest para incorporar al centrocampista Elliot Anderson.
Según informó BBC Sport, el Manchester United estudia distintas alternativas para fortalecer su mediocampo después de no cerrar la contratación de Mateus Fernandes. Entre los candidatos aparecen Felix Nmecha, Tyler Adams, Carlos Baleba y Alex Scott. Además, el club sigue de cerca la situación de Aurélien Tchouaméni.
El Barcelona trabaja en la salida del guardameta estadounidense Diego Kochen, de 20 años, quien jugaría cedido en el Lyngby de Dinamarca.
Paralelamente, la entidad azulgrana mantiene conversaciones con el Ajax para concretar el préstamo de Marc-André ter Stegen. En el caso de Kochen, el acuerdo ya está cerrado e incluye una opción de compra de 1,5 millones de euros y un 40 % de una futura venta para el Barça.
El defensor turco Cenk Ozkacar no se presentó al inicio de la pretemporada del Valencia, ya que tanto el club como el futbolista acordaron que busque una nueva salida. El central, con contrato hasta 2028, viene de jugar cedido en el Colonia y anteriormente en el Valladolid.
Elliot Anderson se convierte en nuevo jugador del Manchester City tras completar una destacada etapa en el Nottingham Forest, donde incluso debutó con la selección de Inglaterra. El mediocampista llega al Etihad Stadium mediante una operación récord valorada en 135 millones de euros.
Santi Cazorla anunció este jueves, mediante sus redes sociales, que pone punto final a su carrera profesional a los 41 años. El histórico futbolista acompañó el anuncio con un emotivo mensaje: "Pensamos que la vida da vueltas, hasta que entendemos que algunas historias no terminan, sólo te devuelven al principio, como un 8".
Tras asegurar la continuidad de la base de su proyecto deportivo, el Como ya planifica la próxima temporada con la ilusión de competir en la Champions League. El club busca equilibrar sus finanzas después de la inversión realizada por Nico Paz y, aprovechando que el argentino permanecerá un año más, lanzó una edición de colección de su camiseta firmada y enmarcada, con un precio cercano a los 500 euros.
El Bayern Múnich confirmó que Nico Jackson regresará al Chelsea de manera inmediata, ya que el club alemán decidió no ejecutar la opción de compra.
La directiva consideró demasiado elevada la cláusula de 50 millones de euros, pese a la buena valoración que Vincent Kompany tenía del delantero.
Es oficial que Michael Olise mantendrá conversaciones con el Bayern Múnich una vez concluya la Copa del Mundo.
El Paris Saint-Germain prepara una impactante propuesta de 230 millones de euros para hacerse con los servicios de Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig. De concretarse la operación, superaría los 222 millones pagados por Neymar en 2017 y se convertiría en el fichaje más caro en la historia del fútbol.