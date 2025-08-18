Mercado: Barcelona sorprende con su otro fichaje, Real Madrid toma decisión final con Rodrygo

El FC Barcelona sorprende con su posible fichaje de un campeón del mundo, Real Madrid y Xabi Alonso toman decisión final con respecto al futuro de Rodrygo
OFICIAL / El polaco Nicola Zalewski llega al Atalanta procedente del Inter y se convierte en el quinto fichaje del club para esta temporada. La 'Diosa' pagó 17 millones de euros por su traspaso.
OFICIAL / Marash Kumbulla se une al Mallorca cedido desde la Roma, en una operación de 6 millones de euros más 2 millones opcionales sin cláusula de compra obligatoria. El defensor albano regresa a LaLiga tras su paso por el Espanyol.
Según publica la BBC, Alexander Isak no asistirá a la gala de la PFA pese a estar nominado para el premio principal. Su futuro en Newcastle sigue siendo un mar de dudas, ya que busca mudarse al Liverpool este verano y no ha jugado con su equipo desde el final de la pasada temporada, entrenando en solitario.
El periodista Fabrizio Romano adelanta que Leon Bailey jugará en la Roma tras alcanzar un acuerdo verbal con Aston Villa por una cesión de 2-3 millones de euros, con opción de compra de 22 millones. El extremo jamaicano había dejado claro que la 'Loba' era su prioridad y ahora solo resta superar la revisión médica.
OFICIAL / Real Oviedo confirmó el fichaje de Eric Bailly, central marfileño con experiencia en Manchester United, Marsella y Besiktas. El defensor llega al club recién ascendido a LaLiga tras terminar su vínculo con Villarreal.
Tras la lesión de larga duración de Romelu Lukaku en el partido de pretemporada ante Olympiakos (tres meses de baja), Fabrizio Romano informa que Napoli ha contactado al Manchester United para conocer las condiciones de una cesión por Rasmus Hojlund. El sueco tendría la posibilidad de mudarse a la Serie A.
Dugo golpe para Simeone: el técnico argentino pretendía fichar a Cristian Romero para reforzar la defensa del Atlético de Madrid, pero Tottenham anunció este lunes la renovación del jugador hasta 2029. El 'Cuti' seguirá en los Spurs.
Informa Fabrizio Romano que Jadon Sancho rechazó la oferta de la Roma y no mantiene contactos con el Besiktas turco. Manchester United estaba dispuesto a aceptar unos 20 'kilos' del club italiano por su traspaso, pero el delantero no ha llegado a un acuerdo con los términos personales con la 'Loba'.
OFICIAL / Elche anunció el fichaje de André Silva, delantero portugués de 29 años, procedente del Leipzig. La entidad española pagó 1 millón de euros fijo más 500 mil en variables, y el contrato es por una temporada con opción a otra.
Fabrizio Romano revela que la Juventus rechazó una oferta de 25 millones de euros de Al Ahli por Manuel Locatelli. El conjunto árabe ahora centra sus esfuerzos en Denis Zakaria, aunque aún no tiene el visto bueno del jugador.
OFICIAL / Liverpool confirmó la salida permanente de Ben Doak, delantero de 19 años que ahora jugará con el Bournemouth. Negocio redondo para los 'Reds', que lo compraron por 700 mil euros en 2023 y lo venden por 28 millones. El futbolista solo había disputado tres partidos oficiales en Premier League.
El periodista Florian Plettenberg, de Sky Sports, informa que Aston Villa ha incluido a Nicolas Jackson en su lista de objetivos y ha iniciado conversaciones con el Chelsea por su traspaso. El delantero de 24 años no entra en los planes de Enzo Maresca y futuro podría pasar por el Villa Park.
Día de renovaciones en Tottenham: tras consolidarse en el primer equipo desde su llegada en 2022, Djed Spence firmó un nuevo contrato de larga duración. El defensor de 25 años suma 42 partidos y 2 goles con los Spurs hasta la fecha.
Tottenham y Crystal Palace mantienen contactos directos este lunes por Eberechi Eze. Fabrizio Romano asegura que los Spurs están dispuestos a ofrecer 55 millones de euros fijos más 5 millones en variables, y el delantero ya comunicó la semana pasada a su equipo el deseo de unirse al conjunto de Thomas Frank.
Informa el periodista Ekrem Konur que Real Betis está interesado en incorporar al delantero Arkadiusz Milik, en calidad de cedido desde la Juventus. El club verdiblanco busca reforzar su ataque y ve en el polaco una opción de experiencia y nivel para esta temporada.
Manchester City y Galatasaray siguen en negociaciones por el fichaje de Ederson, según Fabrizio Romano. El club inglés rechazó una primera oferta de 10 millones de euros y pide unos 25 millones, aunque ambas partes intentan llegar a un acuerdo. El portero brasileño está dispuesto a unirse a la institución turca.
OFICIAL / Sébastien Haller regresa al FC Utrecht tras su paso por Borussia Dortmund. El punta marfileño, de 31 años, firma por una temporada y se incorpora de inmediato al equipo dirigido por Ron Jans. "Solo había un escenario ideal para mí, y era seguir en Utrecht", declaró el delantero.
Fabrizio Romano asegura que el Inter hablará con el agente de Lookman en las próximas 24 horas para informarle que el traspaso se ha caído. Las negociaciones con Atalanta llevan completamente paralizadas desde hace dos semanas, por lo que el delantero no llegaría al conjunto nerazzurro pese a su fuerte deseo.
El periodista Valentin Feuitelle reaviva los rumores de la salida de Sterling. De nuevo, el extremo del Chelsea suena para reforzar al Napoli de Antonio Conte. Los italianos buscarían una cesión y repartirse el salario de casi 380 mil euros semanales.
Por otro lado, el agente Pini Zahavi le ha comunicado al Chelsea la intención de Christopher Nkunku de seguir una temporada más en el equipo. Bayern Múnich era uno de los clubes interesados en el francés.
SORPRESA / Benjamín Pavard fue ofrecido al Barcelona. El diario Sport publica que Pini Zahavi, agente del futbolista, se contactó con la directiva azulgrana para proponerles el fichaje del defensor francés, que tiene contrato con el Inter hasta 2028. Sin embargo, ha perdido protagonismo y estaría valorando su salida.
Pavard, que fue campeón del mundo en Rusia-2018, tiene un valor en el mercado que ronda los 20 millones de euros y la postura del Barça ha sido positiva. Consideran que podrían afrontar su fichaje, aunque la prioridad en estos momentos es incribir a todos sus jugadores en LaLiga.
Alberth Elis fue anunciado como nuevo jugador del Marítimo de la Segunda División portuguesa. El delantero hondureño firmó por una temporada y lo último que se informa este lunes es que lucirá el dorsal número 9.
Pese a los fuertes rumores de una posible salida, Rodrygo se queda en el Real Madrid. En la previa del estreno ante Osasuna, el técnico Xabi Alonso aseguró que "durante el verano surgen muchos rumores. Él está rindiendo bien. Cuento con todos y quiero que estén comprometidos con el equipo al 100%. Eso es lo que me preocupa y en lo que estoy enfocado ahora mismo".