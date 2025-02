Los mejores futbolistas hondureños que han jugado en Estados Unidos, según la MLS

Amado Guevara: mediocampista | New York Red Bulls, Chivas USA, Toronto FC. Pasó la mayor parte de su tiempo en MLS con los New York/New Jersey Metrostars (hoy New York Red Bulls) de 2003 a 2006. En ese tiempo, Guevara aportó 34 goles y 30 asistencias en 112 apariciones de todas competiciones. En la temporada 2004 fue nombrado el MVP de la liga.