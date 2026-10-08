Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, presumió los avances en el nuevo estadio de El Salvador que se construye con fondos de China. La instalación se encuentra en un 75% de las obras y así está actualmente.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hizo una publicación donde precisó que la construcción del nuevo estadio en San Salvador se encuentra en un 75%.
Fue mediante sus redes que Bukele compartió un video sobre cómo luce el nuevo Estadio Nacional, recinto que se construye tras una donación de la República Popular China.
Hasta hoy, 8 de octubre, así se encuentra la instalación deportiva. Tendrá capacidad para 50,000 espectadores y contará con tecnología de vanguardia; será el recinto más grande y moderno de Centroamérica.
Las zonas de graderías ya fueron terminadas; ahora pasarán a etapas de colocación de butacas y pintura, además de detalles e instalación de la grama natural.
El estadio tendrá estacionamiento para 2,000 vehículos y estacionamiento para personas con discapacidad, motocicletas, bicicletas y autobuses. Además de sistemas inteligentes de alarmas y extinción de incendios.
También contará con salas VIP, vestuarios para atletas, cuartos para medios de comunicación y periodistas y un auditorio.
La obra se está realizando en el terreno de la antigua Escuela Militar en Antiguo Cuscatlán. Se proyecta que la obra culmine a inicios de 2027 después de aproximadamente tres años de trabajo.
Es financiado principalmente a través de una cooperación con el gobierno de China, que ha donado fondos para la infraestructura deportiva y otros proyectos asociados.
El costo total de construcción, según fuentes oficiales, ascendería a $500 millones en su versión más reciente. Además de la cancha principal, el proyecto contempla la construcción de canchas auxiliares para deportes como baloncesto y fútbol sala.
Documentos oficiales señalan que el terreno total para el estadio abarca más de 179,000 metros cuadrados, con áreas planificadas para usos múltiples dentro del complejo deportivo.
Esta es la maqueta oficial de cómo lucirá al inaugurar la obra. De momento no se sabe si será inaugurado con un partido de fútbol o un concierto de escala mundial.
Por fuera, así quedará el estadio, según la maqueta que presentó el gobierno salvadoreño. Pasará a ser el más grande y más moderno de toda Centroamérica.
Además del estadio, se prevé la construcción de espacios para eventos, auditorios y áreas comerciales que aumentarán su uso y valor social en la región.