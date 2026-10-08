  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador se inaugurará en el 2027 y ya se encuentra en un 75% de las obras, así luce actualmente

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 13:52
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
1 de 14

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, presumió los avances en el nuevo estadio de El Salvador que se construye con fondos de China. La instalación se encuentra en un 75% de las obras y así está actualmente.

Fotos: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
2 de 14

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hizo una publicación donde precisó que la construcción del nuevo estadio en San Salvador se encuentra en un 75%.

Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
3 de 14

Fue mediante sus redes que Bukele compartió un video sobre cómo luce el nuevo Estadio Nacional, recinto que se construye tras una donación de la República Popular China.

Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
4 de 14

Hasta hoy, 8 de octubre, así se encuentra la instalación deportiva. Tendrá capacidad para 50,000 espectadores y contará con tecnología de vanguardia; será el recinto más grande y moderno de Centroamérica.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
5 de 14

Las zonas de graderías ya fueron terminadas; ahora pasarán a etapas de colocación de butacas y pintura, además de detalles e instalación de la grama natural.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
6 de 14

El estadio tendrá estacionamiento para 2,000 vehículos y estacionamiento para personas con discapacidad, motocicletas, bicicletas y autobuses. Además de sistemas inteligentes de alarmas y extinción de incendios.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
7 de 14

También contará con salas VIP, vestuarios para atletas, cuartos para medios de comunicación y periodistas y un auditorio.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
8 de 14

La obra se está realizando en el terreno de la antigua Escuela Militar en Antiguo Cuscatlán. Se proyecta que la obra culmine a inicios de 2027 después de aproximadamente tres años de trabajo.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
9 de 14

Es financiado principalmente a través de una cooperación con el gobierno de China, que ha donado fondos para la infraestructura deportiva y otros proyectos asociados.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
10 de 14

El costo total de construcción, según fuentes oficiales, ascendería a $500 millones en su versión más reciente. Además de la cancha principal, el proyecto contempla la construcción de canchas auxiliares para deportes como baloncesto y fútbol sala.

Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
11 de 14

Documentos oficiales señalan que el terreno total para el estadio abarca más de 179,000 metros cuadrados, con áreas planificadas para usos múltiples dentro del complejo deportivo.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
12 de 14

Esta es la maqueta oficial de cómo lucirá al inaugurar la obra. De momento no se sabe si será inaugurado con un partido de fútbol o un concierto de escala mundial.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
13 de 14

Por fuera, así quedará el estadio, según la maqueta que presentó el gobierno salvadoreño. Pasará a ser el más grande y más moderno de toda Centroamérica.

 Foto: Cortesía redes
Mejor estadio de Centroamérica: Bukele presume avances en el nuevo recinto de El Salvador
14 de 14

Además del estadio, se prevé la construcción de espacios para eventos, auditorios y áreas comerciales que aumentarán su uso y valor social en la región.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos