Mayweather ganó miles de dólares por apostar a favor de Crawford ante Canelo Álvarez

Floyd Mayweather creyó en el talento de Terence Crawford y le apostó al triunfo ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y se ha llevado una buena cifra de dólares tras finalizar la pelea.
El estadounidense Terence Crawford dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar este sábado por decisión unánime al mexicano Saúl 'Canelo' Alvarez' y despojarlo de los títulos mundiales de peso súper mediano.
Crawford, que aceptó el reto de subir dos divisiones, se impuso con tarjetas de 116-112, 115-113, 115-113.
Veloz como un felino, con movimientos laterales con los que escapó del ataque de su rival, el de Nebraska desconcertó al de Guadalajara, que por momentos hizo daño con su recto de derecha, pero recibió mucho castigo.
Después de casi dos minutos de baile, hubo algunos tímidos intercambios en el primer asalto, sin ventaja para ninguno.
En el segundo, el mexicano salió a proponer y llevó la iniciativa, aunque hizo poco daño, algo parecido al tercer asalto en el que Crawford encontró un buen golpe de repuesta que hizo impacto en la anatomía del mexicano.
Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y 'Canelo' sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.
"Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford", dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años ha comenzado a dar muestras de que podría estar cerca de su final como púgil profesional.
El que sacó gran provecho de esta victoria de Terence Crawford fue el exboxeador, Floyd Mayweather.
Floyd apostó $50,000 mil dólares al triunfo de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez, y eso al final se tradujo en una ganancia de 124,000 mil dólares para el ‘Money’.
Floyd compartió en su cuenta de Instagram la fotografía en la que muestra su apuesta a favor de Crawford, quien, de acuerdo con esa casa estaba en +148, y le permitió ganar el doble de lo que apostó.
Floyd ha dejado demostrado que le gusta jugar en las casas de apuestas y esta vez se ha llevado una buena cifra de dólares por haber aportado a favor de Terence Crawford.