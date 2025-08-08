  1. Inicio
Mario Moncada revela por qué se desplomó el polideportivo en Olanchito

Mario Moncada inspeccionó nuevamente la obra y dio a conocer la razón por la que el deportivo cedió en menos de dos años

  • 08 de agosto de 2025 a las 11:07
1 de 10

Mario Moncada, comisionado de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), reveló por qué se desplomó el polideportivo en Olanchito que duró menos de dos años. Esto después de la inspección hecha y un primer informe.

Foto: El Heraldo
2 de 10

Fue el 31 de julio cuando el polideportivo, con un costo mayor a los 5 millones de lempiras, cedió ante las fuertes lluvias que se registraron en Olanchito, Yoro.

 Foto: Cortesía redes
3 de 10

La cancha multiusos se inauguró el 9 de octubre de 2023, en el sector conocido como El Triángulo, en el municipio de Olanchito.

Foto: Cortesía redes
4 de 10

La obra tuvo un costo de 5.5 millones de lempiras y en el evento de inauguración estuvo presente la presidenta Xiomara Castro.

Foto: Cortesía redes
5 de 10

¿Por qué cedió? Mario Moncada estuvo en el lugar y tras hacer una inspección, brindó detalles. "Vamos a cambiar el techo que era curvo a un techo convencional. Tal vez no por ahorrarse dinero, pero no colocaron los pernos (elemento de fijación cilíndrico, generalmente metálico, que se utiliza para unir dos o más piezas, especialmente cuando no tienen rosca)".

Foto: Cortesía redes
6 de 10

Moncada añadió: "Hay que dejarlo claro y es que no colocaron los pernos que tenían que haber colocado, ese fue el error de la empresa. La empresa ha pedido una disculpa pública".

Foto: Cortesía redes
7 de 10

Seguidamente, apuntó que "ellos aducen que no encontraron los pernos por acá, les hice un reclamo fuerte y a raíz de eso están asumiendo la responsabilidad. Me dijeron que en tres semanas estará lista la cancha, pero yo no creo que en ese tiempo".

 Foto: Cortesía redes
8 de 10

Anteriormente, el mismo Moncada había dicho que "esto no obedece a una supuesta mala construcción, como intenta instalar maliciosamente la oposición". La postura del funcionario ahora ha cambiado.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

Una persona dedicada a la construcción se hizo viral al inspeccionar lo sucedido y llegar a la conclusión que "esta estructura tenía que haber tenido pernos de pulgada y media de grueso y solo tenía media pulgada".

Foto: Cortesía redes
10 de 10

Esa persona estableció que "no sé qué pasó con esta gente que mandaron, son gente inexperta y gente que no sabe hacer nada. Se tuvo que haber fundido desde abajo y lo que hicieron es que hicieron hoyos con taladros". Supuestamente, la reconstrucción estará lista antes que concluya el mes de agosto.

 Foto: Cortesía redes
