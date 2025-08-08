Mario Moncada revela por qué se desplomó el polideportivo en Olanchito

Mario Moncada, comisionado de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), reveló por qué se desplomó el polideportivo en Olanchito que duró menos de dos años. Esto después de la inspección hecha y un primer informe.
Fue el 31 de julio cuando el polideportivo, con un costo mayor a los 5 millones de lempiras, cedió ante las fuertes lluvias que se registraron en Olanchito, Yoro.
La cancha multiusos se inauguró el 9 de octubre de 2023, en el sector conocido como El Triángulo, en el municipio de Olanchito.
La obra tuvo un costo de 5.5 millones de lempiras y en el evento de inauguración estuvo presente la presidenta Xiomara Castro.
¿Por qué cedió? Mario Moncada estuvo en el lugar y tras hacer una inspección, brindó detalles. "Vamos a cambiar el techo que era curvo a un techo convencional. Tal vez no por ahorrarse dinero, pero no colocaron los pernos (elemento de fijación cilíndrico, generalmente metálico, que se utiliza para unir dos o más piezas, especialmente cuando no tienen rosca)".
Moncada añadió: "Hay que dejarlo claro y es que no colocaron los pernos que tenían que haber colocado, ese fue el error de la empresa. La empresa ha pedido una disculpa pública".
Seguidamente, apuntó que "ellos aducen que no encontraron los pernos por acá, les hice un reclamo fuerte y a raíz de eso están asumiendo la responsabilidad. Me dijeron que en tres semanas estará lista la cancha, pero yo no creo que en ese tiempo".
Anteriormente, el mismo Moncada había dicho que "esto no obedece a una supuesta mala construcción, como intenta instalar maliciosamente la oposición". La postura del funcionario ahora ha cambiado.
Una persona dedicada a la construcción se hizo viral al inspeccionar lo sucedido y llegar a la conclusión que "esta estructura tenía que haber tenido pernos de pulgada y media de grueso y solo tenía media pulgada".
Esa persona estableció que "no sé qué pasó con esta gente que mandaron, son gente inexperta y gente que no sabe hacer nada. Se tuvo que haber fundido desde abajo y lo que hicieron es que hicieron hoyos con taladros". Supuestamente, la reconstrucción estará lista antes que concluya el mes de agosto.